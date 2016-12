Un reporter a été scalpé par un Sioux. Il raconte

La conquête du Far West passionne les foules en cette année 1876 riche en événements tragiques, comme la célèbre bataille de Little Big Horn qui vit la victoire des Sioux et des Cheyennes sur la cavalerie américaine. Le 23 décembre, la Feuille d’Avis de Lausanne offre du sensationnel à ses lecteurs avec le témoignage saisissant d’un reporter américain nommé Stephenson, qui fut scalpé par un Sioux et survécut.

Pris au lasso

De passage à Paris, Stephenson est interrogé par un confrère du quotidien français L’Evénement, à qui il décrit ses sensations pendant «l’opération»: «Depuis le moment où j’ai été pris jusqu’à celui où j’ai perdu connaissance, il ne s’est certainement pas écoulé deux minutes, et pourtant cela m’a paru un siècle. J’ai senti un lasso me saisir par le milieu du corps, je suis tombé de cheval, et, presque aussitôt, j’ai senti deux genoux sur ma poitrine, en même temps que je voyais luire au-dessus de ma figure les deux yeux ardents d’un Peau-Rouge.

«J’ai vu passer devant mes yeux l’éclair de son couteau, j’ai senti comme un cercle de feu autour de ma tête»

» Il a d’abord levé son tomahawk pour me fendre le crâne; puis, réfléchissant sans doute qu’il serait plus agréable de me scalper vivant, il l’a déposé près de lui sur l’herbe. Ensuite j’ai senti qu’il me saisissait violemment les cheveux. A ce moment j’ai voulu crier, essayer de me lever, de me défendre… J’étais comme paralysé. En une seconde, j’ai vu passer devant mes yeux l’éclair de son couteau, j’ai senti comme un cercle de feu autour de ma tête…

» Puis il m’a paru que l’on m’appliquait une écuelle de fer chauffé à blanc sur le crâne et, pendant que le Peau-Rouge s’éloignait avec son trophée, je me suis évanoui. Une heure après, j’ai été recueilli par les soldats de l’armée fédérale, et j’ai été un mois entre la vie et la mort. La tête me brûlait pendant tout ce temps-là comme si j’avais eu une lampe à esprit-de-vin dans le cerveau.»

Le crâne comme baromètre

Puis Stephenson retire sa perruque et montre son crâne à son visiteur: «Pas un cheveu n’avait repoussé sur la nouvelle peau, et cette peau était marbrée de taches rouges. – Souffrez-vous quelquefois? lui demandais-je. – Hélas! oui. Le Peau-Rouge a fait de ma tête un véritable baromètre. Quand il doit pleuvoir, j’y ai des élancements.»

La Feuille conclut en précisant que le journal de Stephenson, le New York Post, «lui a donné vingt mille dollars de gratification, pour le consoler du malheur qui lui est arrivé». (24 heures)