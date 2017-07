Bien dégagé derrière les oreilles, élagué ailleurs aussi…

Ceux qui ont de la barbe et qui la soignent savent. Ceux qui ont le torse (trop) poilu savent aussi. Parmi les nombreuses tondeuses proposées, il est difficile de faire son choix: avec ou sans embout pour les poils de nez? Ah! Celle-ci a une lame précision, mais rien pour raser de près… On a pris les poils à deux mains et on a testé la tondeuse de Braun Head to Toe (de la tête à l’orteil, en bon français). Pourquoi? Tout est déjà dit dans son nom: c’est une farandole d’embouts pour un prix tout à fait raisonnable (77 francs, avec un rasoir Gilette). Tous les poils peuvent y passer. Ceux du nez, ceux des aisselles, derrière les oreilles, dans le dos (oui, s’il vous plaît) ou encore sous la ceinture si on le veut vraiment. De quoi se faire une jolie pilosité plus fraîche et courte pour la belle saison. Eh oui, demain il y a piscine et on n’aimerait pas faire mauvais genre tel un ours sorti d’hibernation! On peut également l’utiliser toute l’année pour entretenir sa barbe de hipster, de bûcheron ou de trois jours, et bien dégager les lèvres pour embrasser comme pour manger sans en mettre partout. Pensez-y.

Assez d’embouts donc pour satisfaire tous les poils et toutes les zones, et ça en un seul produit. Petit plus non négligeable, la tondeuse résiste à l’eau. Facile dès lors de se raser sous la douche et de rincer les poils indésirés. Un conseil toutefois: ne pas tenter de passer la tondeuse pour raccourcir le pelage encore mouillé, échec assuré (contrairement à la barbe). Mieux vaut du poil bien sec qu’on lave après. Le seul point noir de cette tondeuse est l’absence d’étui pour ranger la multitude d’embouts. Le kit propose seulement un petit sac. Trouver un accessoire devient alors un jeu entre le loto et Motus (essayez donc de vous raser la moustache avec la tondeuse pour poils de nez). Il faut donc systématiquement sortir toute la panoplie pour trouver son bonheur. Et choisir le bon embout pour raccourcir, tondre ou sculpter demande du temps et de l’expérience au risque de ressembler par accident à un chérubin tout rose. En résumé, une tondeuse assez complète pour que madame soit tentée de vous la piquer. Vous voilà prévenu. (24 heures)