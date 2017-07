Freitag, des petits trous pour ne pas rabâcher

À force de débâcher la bâche, il n’est pas toujours évident de ne pas rabâcher. Et pourtant, c’est en multipliant que Freitag parvient ce coup-ci à ne pas se répéter. Tout en privilégiant l’exclusif. Allez, on explique. Les deux frères zurichois ont décidé de faire des petits trous dans leurs collections. Quasi sept millions, répartis sur 1200 sacs en édition limitée numérotée à la main, déclinés en trois modèles et en six couleurs aussi unies qu’uniques. Avec, pour chaque exemplaire, un porte-cartes assorti et une sangle qui arbore la teinte désormais iconique de l’industrial green. On l’avoue, ce côté perforé qui joue avec le lisse offre un supplément d’âme et de texture. So chic. De format pochette A5, Le Holey Dan (120 fr.) est pensé comme une minaudière. Plutôt féminin, donc. Le Holey Julien (250 fr.) lui, rappelle le tote bag Kotlin en lin biodégradable sorti l’an dernier; et on se verrait bien utiliser ses 17 litres de volume pour aller à la plage. Mais le Holey Pete est définitivement le plus craquant et urbain.

Avec ses 5650 perforations, poignées et bretelles pour le porter sur son dos, c’est un compagnon compact et branché pour la ville. Pour les amateurs de raretés, rendez-vous donc dès ce jeudi au Freitag Store de Lausanne, qui aura 50 pièces à disposition. Pour ceux qui sont plus loin, on pourra aussi en trouver sur la boutique online. (24 heures)