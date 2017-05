Prime aux kilos en moins pour salariés au régime

Le patron d'une petite entreprise chinoise, préoccupé par l'embonpoint de certains de ses salariés, a convaincu plusieurs d'entre eux de se mettre au régime en leur offrant une prime pour chaque kilo perdu sur la balance.

Wang Xuebao, qui dirige Kingtian Consulting, un cabinet conseil de Xian (nord), offre 200 yuans (26 euros) pour chaque kilo en moins, a-t-il expliqué jeudi par téléphone. «Depuis début mars, 20 employés ont participé. La plus grosse prime atteint 2000 yuans», dans le cas d'une salariée très motivée qui a perdu 10 kilos en deux mois, a affirmé Wang Xuebao.

Le petit patron a raconté avoir eu l'idée d'offrir cette prime au kilo en moins en constatant que le métier de consultant était par trop sédentaire. «Nos employés travaillent au bureau toute la journée et manquent d'exercice physique. J'ai remarqué que beaucoup d'entre eux étaient en surpoids et j'ai donc eu l'idée de les encourager à bouger», a-t-il témoigné. «Il ne faut pas se contenter d'augmenter le chiffre d'affaires, il faut aussi faire attention à la santé. Et la qualité du travail s'en ressentira», a-t-il dit.

La patron ne montre pas l'exemple

Avec l'amélioration du niveau de vie et la diffusion de l'alimentation occidentale, les Chinois ont pris du poids: les hommes ont gagné 3,5 kilos en moyenne entre 2002 et 2012 et les femmes 2,9 kilos, selon une étude de la Commission nationale pour la santé et le planning familial publiée en 2015. L'obésité touche près de 10% de la population.

Wang Xuebao qui a prévu de maintenir la prime sur l'ensemble de l'année, s'est dit surpris par la vitesse à laquelle ses salariés avaient maigri, alors que lui-même ne touche pas la prime... et garde ses kilos. «Le résultat m'étonne parce que j'ai moi-même déjà tenté de perdre du poids. Il n'est pas facile de courir tous les jours», a-t-il reconnu. (afp/nxp)