Saisie record de 3,1 tonnes d'écailles de pangolin

Les douanes chinoises ont récemment confisqué plus de trois tonnes d'écailles de pangolin, selon des médias d'Etat, ce qui en fait la plus grosse saisie de parts de cet animal menacé de disparition jamais réalisée dans le pays.

Les autorités douanières de Shanghai ont découvert environ 3,1 tonnes d'écailles de ce mammifère dissimulées dans un conteneur où elles étaient mélangées à une cargaison de bois importée du Nigeria, a indiqué mardi la télévision d'Etat CCTV.

Trois arrestations

Jusqu'à 7'500 animaux ont pu être tués pour obtenir un tel volume. Trois personnes ont été arrêtées suite à cette saisie, et sont soupçonnés d'avoir importé illégalement des écailles en Chine depuis l'Afrique, a précisé CCTV.

