Une ex-salariée dénonce le sexisme chez Uber

Le patron-fondateur d'Uber, Travis Kalanick, a annoncé dimanche l'ouverture d'une «enquête urgente» après des accusations d'une ancienne salariée disant avoir été victime de harcèlement sexuel et dénonçant le sexisme au sein de l'entreprise.

Susan Fowler, une ingénieure ayant travaillé jusqu'à la fin d'année dernière pour le service de réservation de voiture avec chauffeur, a publié dimanche un article sur son blog personnel expliquant pourquoi elle est partie travailler ailleurs. Elle raconte avoir reçu, au tout début de sa prise de fonctions fin 2015, des propositions sexuelles d'un supérieur, et l'avoir signalé au service des ressources humaines et à des responsables hiérarchiques.

Selon elle, l'homme n'a pas été sanctionné au motif que c'était sa «première offense» et qu'il affichait «une performance élevée», tandis qu'elle s'est vue demander de choisir entre changer de service ou prendre le risque d'obtenir une mauvaise évaluation si elle conservait son poste actuel.

Elle dit avoir entendu par la suite d'autres salariées raconter des histoires similaires, affirme que les ressources humaines l'ont découragée de signaler d'autres comportements ou commentaires sexistes, et qu'on a bloqué sa promotion en modifiant sans justification ses évaluations.

I wrote something up this weekend about my year at Uber, and why I left: https://t.co/SyREtfLuZH — Susan Fowler Rigetti (@susanthesquark) 19 février 2017

Débats relancés

D'après elle, le pourcentage de femmes dans le service est passé de 25% à 3% entre son arrivée et son départ, en conséquence notamment du «sexisme au sein de l'organisation».

«Ce qui est décrit ici est abominable et va à l'encontre de tout ce à quoi nous croyons. Quiconque se comporte de cette manière ou pense que c'est OK sera renvoyé», a réagi Travis Kalanick dans un message sur Twitter. «J'ai demandé à notre responsable en chef des ressources humaines Liane (Hornsey) de mener une enquête urgente. Il n'y a absolument pas de place pour ce type de comportement chez Uber», a-t-il ajouté.

1/ What's described here is abhorrent & against everything we believe in. Anyone who behaves this way or thinks this is OK will be fired. https://t.co/6q29N7AL6E — travis kalanick (@travisk) 20 février 2017

2/ I've instructed our CHRO Liane to conduct an urgent investigation. There can be absolutely no place for this kind of behavior at Uber. — travis kalanick (@travisk) 20 février 2017

L'affaire est susceptible de relancer les débats sur le sexisme supposé de la Silicon Valley, dont Ellen Pao était devenue un symbole il y a quelques années en intentant (et perdant) un procès pour discrimination contre son ex-employeur, KPBC, une société de capital-risque devenue célèbre en investissant dans des groupes comme Facebook, Amazon ou Google.

Le secteur technologique américain est régulièrement critiqué pour son manque de diversité sociale. Comme les noirs et les hispaniques, les femmes sont sous-représentées parmi ses salariés comparé à leur part dans la population.

