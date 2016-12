Une fête en famille chez les orthodoxes

A Noël, aucune différence de dogme ne distingue les orthodoxes des autres chrétiens. «Noël représente l’incarnation de Dieu en homme. Le fils unique de Dieu est venu sauver l’humanité de la mort morale. C’est une très grande fête ecclésiastique», indique le Père Maxime Pothos, vicaire général de l’Archevêché orthodoxe de Suisse. A Genève, la communauté grecque, qui réunissait «environ 2500 personnes dans les années 90, en compte près de 6000 depuis la crise; nous accueillons près de 200 fidèles chaque dimanche à Chambésy», estime le Père Basile Kotrotsios, recteur de la paroisse. Logée dans une crypte sous l’église grecque, une paroisse francophone rassemble, elle aussi, près de 200 membres, selon son président et chef de chœur, Pierre Ronget. Ce sont des Français, des Suisses, des Erythréens, des Roumains, des Grecs ou des Russes de langue française.

25 décembre ou 7 janvier?

«Contrairement à ce que l’on dit, tous les orthodoxes fêtent Noël le 25 décembre», précise le Père Maxime. La confusion vient du fait qu’une majorité d’orthodoxes – dont les Russes – a conservé le calendrier julien, décalé de 13 jours par rapport à notre calendrier grégorien: «Noël, pour eux, se fête bien le 25 décembre, même si cela correspond à notre 7 janvier!» Pourquoi le 25 décembre, d’ailleurs? «Jusqu’au IVe siècle, la naissance de Jésus était célébrée le 6 janvier, avec la théophanie, c’est-à-dire le baptême du Christ. Au IVe siècle, l’Eglise a choisi de fêter la Nativité le 25 décembre pour recouvrir et éliminer une fête romaine de la lumière célébrée ce jour-là (Sol invictus), coïncidant avec le rallongement des jours.»

Carême de la Nativité

«Noël est une grande fête, mais pour les orthodoxes, elle est incomparable à la fête des fêtes, qui est Pâques», observe Pierre Ronget. Le Père Basile tempère: «Sans la naissance de Jésus, il n’y aurait pas de résurrection. Sans Noël, pas de Pâques.»

Quoi qu’il en soit, les pratiquants se préparent à Noël, spirituellement et physiquement, du 15 novembre au 25 décembre. C’est le carême de la Nativité. Le jeûne, un peu moins strict que celui de Pâques, requiert de s’abstenir de viande, d’œufs et de fromage, mais manger du poisson est autorisé jusqu’au 17 décembre. Le 24 au soir, le repas reste léger. Durant le carême, on ne célèbre pas de mariage et le jeûne «des pensées vaines et des paroles faciles» est recommandé.

L’idée est de se purifier pour être digne de recevoir l’Enfant Jésus. L’important est de privilégier le partage et l’amour.

«Aujourd’hui, chacun fait comme il peut, nuance Basile Kotrotsios. L’idée est de se purifier pour être digne de recevoir l’Enfant Jésus. L’important est de privilégier le partage et l’amour.» Le 25, abstinence et jeûne sont rompus.

Le 24 décembre, les paroisses grecque et francophone organisent un goûter de Noël pour les enfants. «Il faut leur parler une langue qu’ils comprennent, note Pierre Ronget. On leur lit l’Evangile, on les réunit autour de l’icône et on leur donne des cadeaux.» Le lendemain, à 10 h, c’est la liturgie de Noël, qui dure près de deux heures, suivie d’un repas offert aux personnes isolées. «Nous partageons un moment fraternel, afin que personne ne reste seul, indique Irène Bartholdi, ancienne membre du conseil de paroisse. Chacun apporte une entrée ou un dessert, la paroisse prépare le plat principal.»

Des bateaux pour Noël

Alors que l’Eglise grecque reste telle quelle à Noël, la crypte des francophones se pare de fleurs, de boules et de guirlandes. «L’orthodoxie accorde beaucoup d’importance à tous les sens: l’encens, les icônes, les fleurs, les chants contribuent à créer un état d’esprit qui oriente vers la prière. Même lorsqu’on n’est pas en grande forme, lorsqu’on est desséché, triste ou fâché, on peut entendre, voir, respirer et s’imprégner de toutes ces choses. Cela représente déjà une forme de spiritualité. En rendant l’église belle, il y a l’idée d’incliner les gens à la gratitude et la louange, observe une fidèle de la paroisse qui s’occupe de sa décoration depuis trente ans. Une crèche est disposée et parfois construite par les enfants. On la décore de branches et de fleurs, comme l’icône de la Nativité.»

A noter que le sapin ne fait pas partie de la tradition hellénique: en Grèce, ce sont des maquettes de bateaux que l’on décore, rappelant l’importance de la mer.

Gâteaux de Noël

«En Grèce, Noël se fête en famille. Il n’existe ni messe de minuit ni réveillon. Le repas se prend le 25 à midi, après la liturgie. La tradition de la dinde, venue d’Occident, n’existait pas il y a quelques années, note le Père Basile. Dans les villages, on avait coutume d’abattre un cochon. Une soupe à base de poule accompagnait le repas festif. Aujourd’hui, les familles préparent une dinde ou un coq.»

Avant Noël, les Grecs préparent des gâteaux: les kourabiedes, à base d’amandes et de fleur d’oranger, recouverts de sucre glace, et les melomakarona, biscuits au miel et aux noix. Certains confectionnent le christopsome (pain du Christ), grand pain rond orné d’une croix grecque et parfumé au zeste d’orange et aux clous de girofle. Quant aux cadeaux, ils se donnent généralement le 1er janvier. (24 heures)