Bulle la dynamique pétille dans son cœur historique

«Partir au bord de la mer en vacances, c’est bien mais au bout de trois jours, je m’ennuie car je ne vois pas le Moléson», raconte une retraitée de la Tour de Trême en terminant sa fondue au Fribourgeois. Dans ce restaurant emblématique de Bulle, toutes les tables du service de midi sont prises: des travailleurs, des habitués et quelques touristes se réchauffent avec des plats du terroir dans un joyeux brouhaha. Jusqu’à ce qu’un client glisse une pièce dans l’orchestrion (orchestre mécanique). Tous les regards se tournent alors vers cet exemplaire unique de 1913 construit dans un buffet en chêne de 4 mètres de long. L’attachement des Bullois au chef-lieu du district de la Gruyère est inscrit dans l’ADN de ses habitants, toutes générations confondues. «La ville a gardé une âme villageoise où tout le monde se connaît, observe Vincent Clément, 32 ans, enfant du pays et gérant de L’Indus bar. Beaucoup de jeunes y restent ou reviennent après leurs études car il y a des débouchés professionnels.»

Bulle, appelée Butulum au IXe siècle, était au Moyen Age un carrefour commercial important dans la vente de bovins et dans l’exportation du fromage. On retrouve aujourd’hui des vestiges de ce dynamisme d’antan dans le centre historique entre la place de la Gare, la Grand-Rue et la place du Marché.

«Il fourmille de commerçants, avec plusieurs boulangeries, fromageries, primeurs et boutiques d’artisanat, explique Isabelle Raboud-Schüle, directrice du Musée gruérien, dont le bâtiment est situé à côté de l’imposant château. Les gens y sont attachés et vont toujours y faire leurs courses.»

En pleine semaine aux heures creuses, malgré le froid glaçant de décembre, on constate en effet que les semelles des habitants battent les pavés de la Grand-Rue. Il y a même la queue dans la quincaillerie où «on trouve de tout, même un fer à bricelets», plaisante Lisa Dougoud, employée de l’Office du tourisme et membre du comité du centre culturel Ebullition. Outre les magasins, un nombre incalculable de bars et de restaurants offre autant de mets traditionnels que de cuisines plus exotiques. Une balade historique et gourmande, imaginée par le musée, propose pendant 1 h 30 de prendre le pouls de ce quartier vivant. On peut la faire individuellement ou en visite guidée.

Une halte s’impose au Moderne, une brasserie fraîchement rénovée et rouverte mi-novembre. Elle est installée dans un ancien palace construit en 1906 sur les modèles lausannois et montreusien. Témoin de l’architecture belle époque, les nouveaux gérants ont voulu préserver ses détails d’origine, comme les hauts plafonds et les frises tout lui apportant une touche actuelle et soignée. «Il y a effectivement beaucoup d’établissements ici. La Gruyère vient à Bulle en fin de semaine pour sortir, observe Sébastian Despond, l’un des deux gérants. Lui aussi a grandi ici et apprécie que les gens se mélangent. L’esprit gruérien est plus festif que la moyenne. On aime sortir et passer du temps ensemble.» La démographie exponentielle de la ville de 22 000 habitants – «on en attend 30 000 en 2022» – réjouit l’entrepreneur. Mais l’étiquette de cité-dortoir fait mal aux oreilles des Bullois de souche. «C’est vrai qu’il y a 10 ans, on entendait encore les cloches des vaches au centre-ville, mais la ville a su s’adapter en proposant par exemple un système de mobilité douce qui permet de se déplacer tout en préservant l’âme du centre historique», note Lisa Dougoud.

Quelques gourmandises locales

––

Il y a bien évidemment la crème double de Gruyère et ses meringues que les plus courageux dégustent après une fondue au vacherin au Fribourgois, par exemple, ou, dernière tendance, au fromage de chèvre, au restaurant la Cabriolle.

Mais il y aussi les bricelets gruériens, spécialité locale par excellence, que l’on achète traditionnellement dans les fromageries et les laiteries. «Ils sont réalisés à base de crème, précise Isabelle Raboud-Schüle, directrice du Musée gruérien. Ils sont associés à la fête de la Bénichon, mais s’offrent aussi volontiers à la période de Noël. Ce sont des biscuits précieux dans le sens qu’ils sont longs à réaliser et requièrent un vrai savoir-faire. Pour être réussis, ils doivent être fins et bruns sans être brûlés.»

Autre gourmandise sucrée: le gâteau bullois, une tarte aux noix recouverte de chocolat. Selon le patrimoine culinaire suisse, un boulanger-confiseur de Bulle aurait rapporté la recette d’Engadine en s’inspirant de sa version locale dans la première moitié du XXIe siècle. Il aurait ensuite décidé de napper sa production de chocolat pour se différencier.

Les amateurs de cacao pourront aussi croquer dans les «Adoua», spécialités de la confiserie Baechler, située dans la Grand-Rue. Un mélange de praliné à la crème dont la recette originale date de 1825. Un régal.

(24 heures)