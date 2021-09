L’éditorial - 007, retour en force sur grand écran

«Pas de spoilers!» Les instructions sont claires. Portables sous scellés, encadrement sécuritaire, projection interdite à toute personne qui ne couvrira pas l’événement, interdite également au personnel du cinéma, et accessible uniquement sur inscription. Pour l’unique projection de presse à Genève du dernier James Bond, nous étions un peu moins de dix dans une salle de 400 places. Tout cela pour vous donner une idée de la paranoïa qui peut entourer certains blockbusters. Lesquels se font parfois désirer. Pour «Mourir peut attendre», il fallut attendre longtemps. Presque deux ans. Avec entretemps la menace que le film atterrisse directement sur une plateforme. Hypothèse désormais évacuée. Mieux, la campagne de publicité se charge de la balayer. «Seulement au cinéma», affirme un slogan. Tout est dit. Mais rien n’était gagné.

D’abord prévue en février 2020, puis le 8 avril, la sortie du film a été repoussée suite aux annonces de confinement dû au Covid-19. Et décalée au 12 novembre. Pas de chance, la deuxième vague allait passer par là, annulant une fois encore l’événement. C’est à ce moment qu’ont circulé les rumeurs d’une sortie sur les plateformes. Tollé des exploitants, qui comptent sur ce genre de films pour se renflouer. Mais craintes appuyées par le comportement de Disney, qui décide de montrer «Mulan» et «Soul» sur sa plateforme. Panique dans le milieu! Un communiqué d’Universal se veut rassurant, annonçant une nouvelle date, le 31 mars 2021. Las, ce ne sera toujours pas la bonne et le film sera encore reporté, au 30 septembre en Suisse romande. Mardi soir, la première du film a eu lieu à Londres. Elle a démarré quinze minutes avant notre séance presse à Genève. Quant au film et ses sous-titres, ils seraient arrivés juste avant par DCP (fichiers numériques) séparés. Paranoïa, toujours.