Famine en Afrique de l'Est – 1,5 million de personnes meurent de faim à Madagascar Il n'a pratiquement pas plu depuis des années au sud de Madagascar. La malnutrition menace particulièrement les jeunes enfants. Florian Wüstholz

Sana Solange Tiana, 10 ans, fait examiner sa nièce Fotodrenee, deux ans et demi, dans une clinique mobile de l'Unicef ​​du village de Savara Center. RETO ALBERTALLI

Il y a de la poussière dans l’air quand les roues de la jeep s’immobilisent à Maroalopoty II. Le ciel est sans nuages. Seules quelques volutes de fumée s’élèvent à travers les haies de cactus omniprésentes de la steppe du Sud de Madagascar. Dans le sable rouge, deux poules cherchent du grain. Un zébu est couché à l’ombre d’une hutte en bois. C’est en bordure du petit village que nous trouvons Soaligne, devant sa hutte de paille.

Cette mère de 35 ans tient sa fille Tema Voatendree sur son bras droit. À côté d’elle est assise sa fille aînée Kazy Arlette (voir le portrait à droite) et, devant la famille, il y a une assiette contenant cinq figues de Barbarie d’un rouge éclatant. Soaligne en prend une, tandis que la petite Voatendree âgée de 14 mois préférerait être allaitée. « Mais je n’ai presque pas de lait», dit Soaligne. «J’ai beaucoup de mal à nous nourrir, mes cinq enfants et moi», dit-elle, en préparant le fruit pour la petite. «Cette sécheresse est là depuis des années.»

Dans sa case de Maroalopoty II, Soaligne allaite sa fille Tema Voatendree. Le masque facial à base de poudre de bois de santal protège sa peau du soleil. RETO ALBERTALLI

Soaligne n’a pas de terre, pas de travail, pas d’économies. Pour essayer de s’en sortir, elle ramasse tous les jours du bois dans la région. Quand elle en a suffisamment pour faire un fagot, elle le vend le long de la route principale d’Ambovombe pour 400 ariary – l’équivalent de dix centimes. «Si j’ai de la chance, je peux vendre cinq ou six fagots en une journée et acheter une tasse de riz ou un jerricane d’eau.» Le travail est particulièrement dur pour elle. Elle est aveugle d’un œil, a le bras gauche paralysé – les conséquences d’années de malnutrition.

Kazy Arlette veut être infirmière ou footballeuse. Elle a fabriqué un ballon avec des déchets et du tissu. RETO ALBERTALLI

«Certains jours, nous mangeons uniquement des figues de Barbarie», ajoute Kazy Arlette, 15 ans, en mordant dans un fruit. Sa petite sœur Voatendree mordille elle aussi une figue. Ces fruits poussent partout dans la région et sont souvent l’unique nourriture des gens. Mais ils ne sont pas particulièrement nourrissants et leurs épines provoquent des inflammations pénibles.

Les figues de barbarie prospèrent dans les climats secs RETO ALBERTALLI

Comme Soaligne et sa famille, 1,5 million de personnes souffrent de la faim dans le Sud de Madagascar et, parmi elles, près d’un demi-million de jeunes enfants. La raison, c’est une sécheresse qui dure depuis cinq ans. De ce fait, une partie des récoltes est perdue et les sources d’eau tarissent – un effet dévastateur du changement climatique. En 2021, dans les régions d’Ambovombe et d’Amboasary où se trouve aussi Maroalopoty II, le rendement obtenu atteignait 40 pour cent d’une récolte normale. À beaucoup d’endroits, les réserves sont presque épuisées.

Dans le village de Maroalopoty II, des enfants jouent avec un arbre. RETO ALBERTALLI

En outre, les quatre cinquièmes des plantes qui poussent à l’état sauvage – figues de Barbarie, mangues, prunes ou tubercules – ont disparu. Ainsi, tous connaissent ici la «kere» – le mot malgache qui signifie famine. Conséquence: à Madagascar, un jeune enfant sur deux souffre de malnutrition chronique et n’a donc aucune chance de bien se développer. Et le changement climatique aggrave encore la situation: alors que la côte Est est frappée plus souvent par des ouragans violents, le Sud fait face à la sécheresse. La vulnérabilité des enfants est énorme dans un pays où plus de 80 pour cent de la population vivent dans la pauvreté.

Semaines des étoiles 2022 Afficher plus La campagne de financement «Star Weeks» de l'Unicef ​​et du magazine «Schweizer Familie» dure du 20 novembre 2022 jusqu'à Noël. Des enfants de Suisse et du Liechtenstein organisent des collectes pour les enfants affamés de Madagascar. Plus d'informations : semainesdesetoiles.ch

C’est pourquoi l’argent récolté durant les «Semaines des étoiles 2022» soutiendra les enfants qui souffrent de la faim. La grande collecte de dons d’Unicef Suisse & Liechtenstein et du magazine «Schweizer Familie» a lieu du 20 novembre à Noël. Les enfants vivant en Suisse et au Liechtenstein collectent des dons pour leurs pairs malgaches: cet argent permet d’examiner les garçons et les filles du Sud du pays, une région marquée par la sécheresse, afin de déceler les signes de malnutrition et de traiter ceux qui en souffrent au moyen d’une nourriture spéciale. Avec 30 francs à peine, on procure à un enfant de la pâte à base d’arachide pour la durée d’un mois; enrichie de plus de quarante nutriments, elle sauve des vies. Soaligne reçoit de la pâte à base d’arachide pour sa fillette et des soins médicaux. À cet effet, elle fait une heure de marche jusqu’à la clinique la plus proche à Maroalopoty I où elle est accueillie par Sougrah Banou Myriam Issa.

L'Unicef ​​et d'autres organisations proposent une aide médicale dans des cliniques mobiles, comme ici à Savara Centre. RETO ALBERTALLI

L’infirmière de 26 ans dirige la clinique depuis quatre ans. Elle est arrivée dans le Sud étouffant de chaleur depuis la capitale Tananarive située à 700 kilomètres de distance. «Au début, la vie ici était difficile», se souvient Sougrah. «Dans la capitale, j’avais tout ce dont on a besoin pour vivre. Ici, il n’y a presque rien – même pas d’eau.»

Clinique sans courant électrique Sougrah vit au village aux côtés des gens qu’elle soigne. Elle achète toutefois sa nourriture une fois par semaine dans la ville d’Ambovombe, à 20 kilomètres de distance. La route qui y conduit est une piste empierrée avec des nids-de-poule où on avance plus vite à vélo qu’en jeep. L’eau est livrée une fois par semaine par camion et on la pompe dans un grand réservoir placé à côté de la clinique.

Sougrah Banou Myriam Issa travaille comme infirmière. Elle est bien connue et appréciée dans la région. RETO ALBERTALLI

Mais la nourriture et l’eau ne sont pas les seules denrées rares. Depuis plus de deux mois, la clinique connaît une panne de courant. Au coin de son petit bureau, Sougrah va chercher une immense batterie noire. «Chaque semaine, quelqu‘un m’en apporte une nouvelle depuis Ambovombe pour que je puisse recharger mon téléphone. Mais je dois être économe pour que cela suffise.»

Presque tous dans la région connaissent Sougrah, l’infirmière qui sourit avec retenue. Quand elle arrive dans un village, vêtue de sa blouse et de sa coiffe, les enfants se pressent en grappes autour d’elle. «Le manque d’eau signifie que beaucoup d’enfants souffrent de malnutrition», explique-t-elle, après avoir donné des instructions à une jeune accouchée. «Les familles luttent jour après jour et essaient désespérément de trouver de l’eau et de la nourriture pour leurs enfants.»

L'UNICEF et d'autres organisations nourrissent les jeunes enfants RETO ALBERTALLI

Même si le Sud de Madagascar est une région sèche, ces dernières années sont exceptionnelles. La pluie est insuffisante pour remplir les réservoirs d’eau ou irriguer les champs. Dans le sol sablonneux, l’eau s’évapore plus vite qu’elle ne tombe du ciel. «Nous observons avec le changement climatique une augmentation des événements extrêmes et ce sont les plus pauvres qui sont le plus fortement touchés», explique Matthieu Joyeux, expert en nutrition auprès d’Unicef Madagascar. «S’ajoute à cela une croissance démographique qui exerce une pression toujours plus forte sur l’écosystème.» Plus la population est nombreuse, plus il faut de champs et d’eau car, à Madagascar, quatre personnes sur cinq vivent de l’agriculture.

Matthieu Joyeux, expert en nutrition pour Unicef à Madagaskar. RETO ALBERTALLI

Le pays rencontre aussi des difficultés supplémentaires entraînées par la pandémie et la guerre en Ukraine. «Comme d’autres parties du monde, Madagascar est aussi touchée par la hausse des prix des aliments de base», explique Joyeux. «Le pays importe par exemple beaucoup de blé et les matières brutes pour la fabrication de la pâte à base d’arachide viennent de l’étranger.» Ces derniers mois, les coûts du programme alimentaire de l’Unicef ont augmenté de 40 pour cent en raison de l’inflation et des problèmes relatifs aux chaînes d’approvisionnement.

Rouge signifie «grand danger»

Le petit village de Savara Centre se trouve à une dizaine de kilomètres de la clinique. Il est encore tôt le matin et l’air est frais tandis qu’une lumière chaude enveloppe les huttes en bois. Sur la place du village, une équipe médicale installe une clinique mobile. Chaque jour, l’équipe soutenue par l’Unicef se rend en jeep dans les communes isolées pour soigner les enfants et distribuer de la nourriture spéciale – même si la situation nutritionnelle est difficile, il s’agit de n’oublier personne.

Les infirmiers de la clinique mobile du Savara Centre pèsent un petit enfant.

RETO ALBERTALLI

Une balance est déjà suspendue à une branche: elle permet de peser les jeunes enfants. Sur la table, il y a un bracelet Muac, un bracelet de mesure du périmètre brachial (Mid-Upper Arm Circumference). On le met autour du bras de l’enfant et il indique son périmètre – plus il est faible, plus la situation est mauvaise. Des marques en couleur sur le bracelet – rouge, jaune ou vert – renseignent sur la gravité de la malnutrition. «Les enfants qui sont en zone rouge ont besoin d’une aide immédiate», commente Matthieu Joyeux. «Au besoin, ils doivent être hospitalisés et traits au moyen de perfusions.»

Pour les enfants qui ont besoin d’une nourriture spéciale, des caisses remplies de portions de pâte à base d’arachide sont à disposition. Le fait d’être insuffisamment nourris de manière permanente entraîne chez les petits des troubles de la croissance et du développement. Il leur manque des vitamines et d’autres micronutriments importants.

Fotodrenee mâche un paquet de pâte de cacahuètes. Cette nourriture spéciale thérapeutique peut lui sauver la vie. RETO ALBERTALLI

Près de la moitié des moins de cinq ans sont atteints de malnutrition chronique et souffrent de la faim depuis des années: leurs corps sont plus petits et plus faibles, leur cerveau subit des lésions, ils ont du mal à se concentrer et ont plus tard des difficultés scolaires, ce qui les prive de la chance d’avoir un jour un avenir meilleur. Les enfants atteints de malnutrition courent un risque jusqu’à onze fois plus élevé de mourir de maladies comme la diarrhée. C’est pourquoi l’argent récolté durant les «Semaines des étoiles» a pour but d’empêcher les enfants vivant dans le Sud de Madagascar de mourir de faim et de les protéger aussi contre des dommages irréversibles dus à une alimentation déséquilibrée et insuffisante.

À Savara Centre, il y a de la musique, des enfants crient, des poussins courent dans le sable. Autour de la clinique mobile, une trentaine de mères sont là avec leurs jeunes enfants. L’une d’elles est Salalasoa, 28 ans. Quand son petit garçon de deux ans, Tafarasoa se fait peser et mesurer, le bracelet Muac indique «rouge» – le petit souffre de malnutrition grave et a besoin de soins immédiats. Il a le ventre gonflé et le regard perdu.

Le bracelet Muac indique rouge. Ça signifie que l’enfant est en situation de sous alimentation aigüe et donc en danger de mort. RETO ALBERTALLI

«Cela me désole de voir mon petit garçon dans cet état», dit Salalasoa. «Je suis contente que l’on nous aide ici.» Après avoir mis dans son panier la ration hebdomadaire de pâte à base d‘arachide, Salalasoa nous conduit de la clinique mobile à son village, Marosaragna, qui se trouve à une demi-heure de distance. Ensuite, nous marchons encore une demi-heure sur des chemins de terre jusqu’à son champ. «Ici, je mets des patates douces, du manioc, des haricots et du maïs», indique Salalasoa. «Mais le sol est mauvais et il ne pousse pas grand-chose.» Elle se penche et arrache des mauvaises herbes du sable entre les plants de maïs. Salalasoa n’a rien pu récolter l’année dernière. Mais ces derniers mois, elle a retrouvé un peu d‘espoir. Elle a récolté un peu de manioc qui sèche maintenant sur un toit en tôle ondulée. Ce n’est pas une grande quantité, mais c’est mieux que rien.

L'année dernière, la récolte dans le champ de Salalasoa à Marosaragna n’a rien donné a échoué en raison de la sécheresse. Cette année, le maïs pousse, mais le rendement ne suffit pas pour nourrir la famille. RETO ALBERTALLI

La mère de Salalasoa est déjà installée devant sa hutte de paille et épluche la maigre récolte de haricots. Salalasoa va chercher un autre panier avec des tiges et des feuilles vertes. «Cela pousse dans la région à l’état sauvage», explique-t-elle. «Nous l’utilisons pour étoffer nos repas, pour que nous ayons moins faim.» Malheureusement, ces plantes ne sont pas très digestes et provoquent régulièrement des diarrhées.

Salalasoa et son fils ne souffrent donc pas seulement de la faim. «Beaucoup d’enfants arrivent à la clinique avec de la diarrhée et de la fièvre», note Sougrah, l’infirmière. «Ils ont trop peu à manger et, en plus, leur nourriture est très déséquilibrée. Pour se remplir l’estomac, ils mangent des feuilles ou de la mauvaise herbe qu’ils ont du mal à digérer.» Plus le nombre d’enfants d’une famille est élevé, plus le risque de malnutrition des enfants est grand – un gros problème dans une région où presque toutes les familles ont cinq enfants ou plus.

Dans de nombreux cas, les parents se rendent compte trop tard à quel point leurs enfants vont mal. C’est pourquoi l’Unicef procède régulièrement à des examens afin de voir où il faut de l’aide. Tous les enfants sont pesés et contrôlés au moyen du bracelet Muac. Mais même quand le bracelet indique «vert», les enfants ne sont pas nécessairement en sécurité, car la situation peut très vite basculer. Unicef estime qu’entre décembre 2022 et mars 2023 plus de deux millions de personnes se trouveront dans une situation d’urgence au Sud de Madagascar et n’auront plus assez à manger. Plus d’un demi-million d’enfants de moins de cinq ans seront touchés. «À ce moment-là, la population traverse la saison dite maigre», explique Matthieu Joyeux, collaborateur de l’Unicef. «L’ancienne récolte est épuisée, la suivante est tout juste semée.»

Des forêts disparaissent

C’est avec effroi que Sougrah, l’infirmière, repense aux deux derniers hivers – les points culminants de la sécheresse, jusqu’à maintenant. «Jamais de ma vie je n’avais vu autant d’enfants affamés et sous-alimentés.» Deux fois par semaine, les mères m’amenaient leurs enfants à la clinique pour les peser et les contrôler au moyen du bracelet Muac. «Nous travaillions de tôt le matin à tard le soir. J’espère que cela ne sera pas à nouveau aussi affreux.»

Mais les chances sont faibles que le Sud de Madagascar puisse être à l’avenir épargné par la faim. Aujourd’hui déjà, les gens se déplacent vers les villes ou les régions où il pleut davantage. Ceci accroît la pression sur les écosystèmes fragiles de l‘île: près de 90 pour cent des forêts de Madagascar ont été défrichées au cours de ces dernières décennies afin de libérer de la place pour des champs. La déforestation et la sécheresse entraînent des tempêtes de sable inconnues jusqu’alors qui dévastent les champs.

Madagascar souffre de la faim Afficher plus Madagascar est la quatrième île la plus grande du monde. Elle se trouve dans l’océan Indien, en face de la côte africaine. 29 millions de personnes y vivent, souvent dans une grande pauvreté, car ce pays est l’un des plus pauvres du monde. Les quatre cinquièmes de la population vivent avec moins de deux francs par jour. Un enfant sur deux souffre de malnutrition. La raison: la pauvreté mais aussi le manque de disponibilité de l’eau. Seuls 50 pour cent de la population ont accès à de l’eau potable propre. Parmi les six pays les plus pauvres du monde très touchés par la faim, Madagascar est le seul sans conflits armés. En raison de sa diversité climatique, Madagascar est exposée à divers titres au changement climatique. À l’Est, le climat est tropical. De plus en plus souvent, des ouragans dévastent les villes et les villages. En revanche, dans le Sud et l’Ouest, l’eau manque. Depuis cinq ans, le Sud de Madagascar subit une sécheresse d’une intensité jamais vue. Comme les précipitations manquent, il n’y a pas de récolte et pas loin de 1,5 million de personnes souffrent de la faim.

À Madagascar, les enfants ne souffrent donc pas de la faim à cause d’une guerre comme dans des pays comme la Somalie. Ce sont le réchauffement climatique, la pauvreté et le manque d’eau qui causent la crise alimentaire. Les personnes qui n’ont pas d’eau doivent souvent parcourir de longues distances pour atteindre l’un des rares puits de la région non taris. Après une averse, les gens puisent l’eau stagnante dans les cuvettes naturelles. Ce n’est pas sain. Mais dans les villages, les réservoirs d’eau sont vides depuis des mois.

Au puits d’eau salée Fanampy, 45 ans, vivant à Antsivihandro, marche ainsi deux heures chaque jour jusqu’au puits de la plage. Elle attache sa petite fille Hasambora âgée d’un an sur son dos, à l’aide d’un tissu rouge. La petite dort et a l’air épuisée. Le jour précédent, elle a été pesée et contrôlée dans la clinique de Sougrah. Une fois de plus, le bracelet Muac indiquait «rouge».

Manitrisoa (portant le bidon jaune) et sa mère Fanampy passent jusqu’à 8 heures par jour pour ramenr de l’eau au village. RETO ALBERTALLI

Sur la plage près d’Antsivihandro, le puit d’eau salée est souvent l’unique source d’eau. RETO ALBERTALLI

Mais il faut malgré tout aller chercher de l’eau. Fanampy est accompagnée de sa fille de 16 ans, Manitrisoa (voir le portrait à gauche). Toutes deux portent des jerricanes qu’il faudra remplir. À un certain moment, on aperçoit derrière une colline les vagues de l’océan Indien. Le sentier pentu dans le sable passe à côté de zébus qui se reposent à l’ombre.

Manitrisoa et sa fille Hasambora, 1 an, qui souffre de malnutrition. RETO ALBERTALLI

«Nous venons souvent ici deux fois par jour afin de rapporter assez d’eau pour la famille», fait remarquer Fanampy, quand nous arrivons au puits, où il y a déjà un important va-et-vient. L’eau jaillit. Des jeunes femmes lavent leurs vêtements, les essorent et rient. Au bord du puits, quatre gaillards tirent sur de longues cordes pour ramener des profondeurs les jerricanes pleins. Les récipients des gens qui attendent sont remplis l’un après l’autre. C’est un moment joyeux. Régulièrement, l’un des hommes se verse de l’eau sur la tête pour se rafraîchir, d’autres se savonnent et nettoient la sueur du travail. Du bétail boit à l’abreuvoir.

Le contraste avec la sécheresse dans les villages et les champs ne pourrait pas être plus grand. Mais le puits au bord de la mer n’a rien d’idéal. Fanampy doit marcher jusqu’à huit heures par jour pour transporter assez d’eau jusqu’à sa maisonnette en bois. Et l’eau qui sort des profondeurs est salée – un peu moins salée que celle de la mer. «Nous utilisons l’eau de ce puits surtout pour faire la lessive et nous laver», explique Fanampy. «Mais quand les puits d’eau potable sont taris et que nous ne pouvons pas acheter d’eau, il ne nous reste qu’à utiliser de l’eau salée pour faire la cuisine et comme boisson.» Si cela dure, c’est malsain, mais nous avons besoin de boire.

Le bétail à la recherche de pousses d’herbes. RETO ALBERTALLI

Pour améliorer l’approvisionnement en eau de la région, le gouvernement devrait faire construire des kilomètres de pipelines. Ils permettraient d’acheminer l’eau des régions riches en précipitations à destination des villages touchés par la sécheresse. Mais l’argent manque. «Transporter de l’eau dans les villages par camion est l’ultime moyen d’apporter de l’eau potable à la population», dit Matthieu Joyeux, collaborateur d’Unicef Madagascar. «Mais les coûts pour de telles mesures sont élevés, et l’Unicef ne peut pas assumer ces frais dans la durée.»

Et ainsi, Fanampy et sa fille Manitrisoa continuent de remplir leurs jerricanes au puits d’eau salée, pour les remonter jusqu’à leur village le long du sentier pentu. Au bout de quelques minutes, la sueur coule – et le trajet jusqu’à la maison est encore long.



