Mexique – 10,3 millions de Mexicains sans électricité après une panne La capitale Mexico fait partie des régions touchées, mais le retour à la normale devrait être rapide, selon la commission fédérale de l’électricité.

La maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, a déclaré que la zone concernée englobait la vallée de Mexico, qui comporte la capitale et plusieurs villes voisines. (Image d’illustration) KEYSTONE

Quelque 10,3 millions de personnes se sont retrouvés sans électricité lundi, au Mexique, alors qu’une panne du réseau touchait plusieurs zones du pays, ont annoncé les autorités. La capitale Mexico et son aire urbaine faisaient partie des régions touchées.

Cette panne a été provoquée par une défaillance du réseau électrique due à une «fréquence basse sur l’ensemble du territoire», a précisé sur son compte Twitter à 14h29 (21h29 en Suisse) la commission fédérale de l’électricité (CFE), qui supervise le secteur. Le rétablissement progressif du service a été entamé dans les minutes qui ont suivi, a ajouté la CFE, précisant que les travaux avancent «rapidement» afin de revenir à la normale.

Les États du Jalisco et du Nuevo Leon touchés

Un peu plus tôt, la maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, a déclaré que la zone concernée englobait la vallée de Mexico, qui comporte la capitale et plusieurs villes voisines. Des usagers ont également signalé des pannes dans les États du Jalisco et du Nuevo Leon, selon la presse locale.

Le centre national de contrôle de l’énergie (CENASE), a expliqué pour sa part que l’incident était lié à «un déséquilibre du système d’interconnexion national entre la charge et la production d’énergie», entraînant la «perte d’environ 7500 Mégawatts (MW)». En conséquence, «les schémas automatiques de protection ont été activés afin de minimiser les risques», a ajouté l’organisme. Si des ruptures d’approvisionnement peuvent se produire occasionnellement dans certaines régions, les pannes massives sont rares au Mexique, pays de 129 millions d’habitants.

ATS/NXP