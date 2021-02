LIVRES | 25% de rabais pour les abonnés – 100 femmes qui ont fait Lausanne Pour la première fois, un livre grand public rend justice à 100 femmes qui ont marqué l’histoire de la ville de Lausanne de l’an mil au XXe siècle.

100 femmes qui ont fait Lausanne DR

Elles sont artistes, militantes, scientifiques, politiciennes, sportives, philanthropes ou pédagogues. Le destin de ces héroïnes de l’ombre, pionnières aux talents souvent méconnus, fait écho aux débats actuels sur la place des femmes et leur reconnaissance par la société. 100 femmes qui ont fait Lausanne illustre la nécessité de valoriser un récit oublié par l’histoire officielle écrite par les hommes.

100 femmes qui ont fait Lausanne est un projet de la Ville de Lausanne. Il a été réalisé par un groupe d’expertes, sociologues, journalistes et historiennes lausannoises et romandes. Les dessins de l’artiste lausannoise Hélène Becquelin illustrent avec poésie et légèreté ces cent destins hors du commun.

