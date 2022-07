Tour de France 2022 – Soixante-cinq mille sourires attendaient le peloton à Lausanne Arrivées dans la capitale vaudoise samedi en fin d’après-midi, les stars de la Grande Boucle ont été accueillies par une foule impressionnante et surchauffée. Reportage. Alice Caspary

Étape de Lausanne, samedi. Le public nombreux se presse au bas de l’avenue d’Ouchy en attendant la caravane publicitaire.

Jean-Guy Python

Deux jours de Tour de France en Suisse, deux jours où curieux et amoureux de la Grande Boucle en ont eu pour leur patience. Six ans que la Suisse attendait ça! À Lausanne, ce sont plus de 100’000 personnes (on en attendait 60’000) qui ont acclamé samedi le peloton parti de Dole, en France voisine, à 184 km d’ici. En passant par Le Brassus, L’Isle et Cossonay, les cyclistes aguerris on rejoint en fin de journée la capitale olympique, par le sud de la ville.