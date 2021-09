Éditorial - 11 septembre, une sidération sans fin

Nikolaj pleure enfin. Bien des jours après que des terroristes ont tué 19 personnes dans son restaurant. Le chef inuit originaire du Groenland n’a dû la vie sauve qu’à la couleur de sa peau, qui n’est pas celle de ses clients et collègues danois. Même si l’idée d’appeler son bistrot tendance «Le Porc», qu’il servait cuit à la perfection avec de la bière, était la sienne. Regarder aujourd’hui cette série de fiction sur Arte est juste bouleversant.

Bien au-delà des clichés sur les gentils contre les méchants, «Quand revient le calme» offre une version cathodique complexe et humaine en cette fin d’été où des tragédies similaires, des vraies celles-là, vivent leurs anniversaires et procès. Et où le séisme du deuil, de ses répliques physiques et psychologiques ne semble jamais s’arrêter pour ceux touchés dans leur chair et dans leur cœur, nous embarquant tous avec eux.

Ce 11 septembre ne peut que nous ramener en 2001. Vingt ans après, la sidération est toujours aussi totale. Et même s’il n’y a plus jamais eu d’attentats d’une telle envergure, la «guerre» voulue par les Américains pour briser l’absolutisme islamiste débouche sur un retrait de l’Afghanistan et le retour du rigorisme taliban. Qui a perdu? Qui a gagné? En tout cas pas le commandant Massoud, tué le 9 septembre de cette année-là. En tout cas pas son fils, qui est en train de perdre ce bastion de la résistance qu’est le Panshir.

Ce mois de septembre 2001, ce sera aussi celui du 27. Quinze morts dans la fusillade au parlement de Zoug. Un citoyen pur suisse, qui voyait dans ses malheurs privés un complot d’État, a balancé 90 balles au hasard. Ici comme ailleurs, en deux décennies, les fronts se sont polarisés, donnant un sentiment d’irréconciliabilité sur tellement de choses: le climat, le genre, l’islam, le Covid, la racialisation, les minorités. Et qui peut véritablement dire qu’un tel drame ne pourrait pas se reproduire sous n’importe quel prétexte?

Ce mois de septembre 2021, ce sont également les procès des attentats de Paris. Là aussi, en lisant les témoignages, les cicatrices sont loin d’être refermées. Là aussi, des faussaires paumés se sont glissés dans les blessures encore béantes des survivants. Il y a un petit livre – «La mythomane du Bataclan» – passé beaucoup trop inaperçu qui explique ça. Alexandre Kauffmann – le fils de Jean-Paul, lui-même otage d’extrémistes au Liban dans les années 1980 – a enquêté sur Florence. Une fausse victime qui s’est inventé le destin d’une vraie jusqu’à y croire, à faire de l’entrisme dans des associations les défendant, à dénoncer ceux qui faisaient comme elles, à réclamer et obtenir des dommages et intérêts à l’État. Le récit contemporain que nous vivons depuis le nine eleven est plus abyssal que jamais.

Diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ), Claude Ansermoz travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2018. @Cansermoz

