Livres thématiques – 111 bonnes raisons de boire du vin suisse

Dans les grands chais Afficher plus

C’est un livre pour amateurs de grands crus et de philosophie. Cette «Esthétique du vin», à ne pas confondre avec l’ouvrage homonyme de Jules Chauvet, réunit des dialogues en tête-à-tête dans les vignes entre des personnalités du monde académique et des propriétaires de vins prestigieux.

On y cause donc avec Aubert de Villaine, de la Romanée-Conti, la famille Guigal, au Château d’Ampuis, Pierre Luron, de Cheval Blanc et Yquem, et quelques autres.

Cela va d’une histoire familiale à la personnalité des mourvèdres de Bandol, des valeurs judaïques de Château Lafite à la place de la femme dans la galaxie Rothschild.

«Esthétique du vin – conversations pour amateurs», Julien Gacon et Aurélie Labruyère, Éd. Glénat, 210 p.