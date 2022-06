Un guide les pieds dans l’eau – 111 lieux pour découvrir le charme du Léman Franziska Weyer a sélectionné autant d’endroits que d’histoires de Nyon à Saint-Gingolph pour son dernier recueil. David Moginier

Le Léman (ici la plage de Promenthoux, à Prangins) se décline en 111 lieux. PHILIPPE MAEDER

On a beau habiter au bord du plus grand lac intérieur d’Europe de l’Ouest, on ne connaît jamais tous les joyaux qui le bordent. Ou on les connaît sans les avoir jamais visités. Franziska Weyer en propose cent onze, comme le titre d’une célèbre collection de l’éditeur Emons, qui avait déjà fait la même démarche dans les Alpes vaudoises ou à Genève.

Aviez-vous déjà admiré les fragments des palafittes au fond de la baie de l’église à Morges, ou ceux de Chens-sur-Léman côté français? Connaissiez-vous l’histoire des 23 menhirs mis au jour lors de la construction du parking de la Possession, à Lutry, vieux de 5500 ans et qui présentent des gravures similaires à celles d’autres pierres levées du sud de la France? Aviez-vous déjà visité l’atelier de Pascal Bettex, à Montreux, où il crée ses sculptures cinétiques?

Franziska Weyer mélange fragments historiques, lieux naturels ou activités humaines dans ses choix. Elle peut ainsi proposer le parc de la Légende, à Lausanne, aux dix-huit sculptures en braille qui suivent l’histoire d’un conte, comme le château de Vufflens, les Grangettes ou la flotte Belle Époque de la CGN. Nous en avons sélectionné trois.

Une plage et son monolithe

Le monolithe de la plage de Promenthoux. DR



La plage de Promenthoux est certes une des plus charmantes du Léman, à Prangins, avec sa buvette ombragée. Mais on y trouve aussi un monolithe discret qui rappelle la «glorieuse rentrée» au pays de 950 protestants piémontais en 1689, peu après la révocation de l’Édit de Nantes en France. Ils étaient partis de cette plage, à bord d’embarcations louées, pour traverser le lac de nuit et dans le brouillard, dans l’espoir d’échapper aux Savoyards, alors Français, pourtant alertés par les autorités bernoises. Les exilés ont réussi leur retour.

Rêve de Berlin à Lausanne

La rue de l’Industrie, à Lausanne. DR



La rue de l’Industrie, à Lausanne, devait industrialiser le quartier du Vallon. La Ville avait organisé un service de voirie, construit des baraquements en bois pour les ouvriers, relié la place du Vallon au funiculaire du Signal. Une coopérative d’habitation a rénové l’entrepôt de 1887. Et les anciennes remises et écuries accueillent des activités culturelles (Théâtre 2.21 ou Pulloff…), des ateliers d’artisans, un dojo, etc. Un endroit de culture urbaine qui rêve de Berlin.

La villa du président sud-africain

La villa Kruger. DR



La villa Kruger de Clarens n’est qu’une des réalisations d’Emmanuel-Vincent Dubochet, monté à Paris faire fortune avant de revenir ici pour y construire le château des Crêtes et sa tour octogonale, en 1864, puis 21 villas dans un style historiciste, dix ans plus tard, destinées aux touristes fortunés. C’est dans la villa numéro 17 que Paul Kruger, ancien président sud-africain, a fini ses jours, de 1902 à 1904. La maison, toujours décorée dans le style de l’époque, est devenue un B&B de charme, avec son parc au bord du lac.

David Moginier couvre l'actualité gastronomique et des vins. Il était également coresponsable de la rubrique des portraits et secrétaire général de la rédaction jusqu'à son départ à la retraite fin 2021. Plus d'infos @grizzlymog

