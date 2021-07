Retour du beau temps en Valais – 120 véhicules en excès de vitesse en l’espace de 90 minutes Un radar de la police valaisanne a débusqué, samedi sur l’A9, plusieurs automobilistes en excès de vitesse, dont un qui roulait à 201 km/h au lieu de 120 km/h autorisés. Comm/EAH



Les contrôles de vitesse seront renforcés durant la période estivale, indique la police valaisanne. Police valaisanne

Le retour du beau temps samedi 17 juillet a rimé avec excès de vitesse sur les routes valaisannes. Un radar stationnaire de la police, installé sur l’autoroute A9 à la hauteur de Granges, a permis de pincer 120 automobilistes en excès de vitesse en l’espace de 90 minutes, entre 19h00 et 20h30. L’appareil a mesuré un total de 854 véhicules.

La palme de l’excès est allée à un Macédonien de 31 ans, qui roulait à 201 km/h (brut) au lieu des 120 km/h autorisés. Il a été auditionné par la police et a dû verser une garantie d’amende de 1’600 francs. Il a été dénoncé au Service valaisan de la circulation et de la navigation et une interdiction de circulation sur le territoire Suisse lui a été également notifiée.



La Police cantonale valaisanne rappelle que la vitesse est l’une des principales causes d’accident de la circulation routière. Afin d’assurer la sécurité de l’ensemble du réseau routier valaisan, les contrôles de vitesse seront renforcés durant la période estivale.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.