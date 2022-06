Afrique – 13 morts dans un accident de minibus au Togo Treize personnes ont trouvé la mort mardi dans le sud du Togo après qu’un minibus a heurté un arbre à la suite de l’éclatement de l’un de ses pneus sous l’effet d’une vitesse excessive.

Google Maps

Le bus qui transportait principalement des commerçantes «a dérapé suite à l’éclatement du pneu avant-droit, dû à la vitesse et au mauvais état des pneus, pour se retrouver sous le pont de la rivière», selon un communiqué du ministre de la Sécurité, le général Damehame Yark.

L’accident s’est produit sur la nationale 1 – reliant le Togo au Burkina – dans la localité de Bako, à environ 100 kilomètres au nord de Lomé, vers 07 h 00 (locale et GMT).

«Dans sa chute, le bus a buté contre un teck avant de se renverser sur son flanc droit provoquant d’importants dégâts matériels et humains. On dénombre au total 13 morts et 15 blessés», précise le communiqué.

Les accidents mortels sont fréquents sur les grands axes routiers du Togo, petit pays d’Afrique de l’Ouest d’environ 8 millions d’habitants en raison notamment des surcharges des transports en commun et des excès de vitesse. Les accidents de la route ont fait 680 morts en 2021, selon les statistiques du ministère de la sécurité.

AFP

