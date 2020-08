Programme de randonnées ce week-end – 13e Villars Rando: tous les marcheurs seront servis Une cinquantaine de randonnées thématiques pour tous les goûts sont au programme samedi et dimanche. Christophe Boillat

Robert Klein animera une randonnée sur le thème des plantes sauvages dimanche à 13h. Olivier Allenspach – Archives

Amateurs de randonnées en tous genres, enfilez chaussures de montagne et prenez vos bâtons: la 13e édition du Rando Festival de Villars vous attend ce week-end. Encore une fois, les organisateurs ont concocté toute une gamme de promenades thématiques – une cinquantaine – pour ravir tous les amateurs, débutants comme aguerris.

Parmi les marches proposées, entre autres, la découverte des fourmis des bois, de la nature par le jeu, de la cuisine des plantes sauvages ou de l’astronomie nocturne. Les paysages majestueux de la région comme les petits sentiers seront arpentés en groupe ou en famille. Les enfants ne seront pas oubliés avec par exemple des jeux autour de la nature, ou la lecture de contes et légendes à 2000m d’altitude.

«Nous tablons sur la présence d’environ 300 randonneurs sur le week-end» Sébastien Burdet, chef de projet

Parmi les nouveautés, un sentier sera emprunté pieds nus. La cuisine des plantes sauvages, l’herboristerie, l’histoire de l’eau, des roches ou des glaciers font partie de l’affiche. «Nous tablons sur la présence d’environ 300 randonneurs sur le week-end», annonce Sébastien Burdet, le chef de projet.

Maude Mathys pour guide

Les randonneurs les plus exercés auront le privilège de participer à une marche guidée par Maude Mathys. La Vaudoise a gagné la Patrouille des glaciers et trois fois le Championnat d’Europe de course en montagne. D’autres endurcis se frotteront au tour de l’Argentine ou à celui du Chamossaire.

Outre la championne, d’autres personnalités participeront à ce week-end. Comme la conseillère vaudoise aux États, la Verte Adèle Thorens, autour du climat, Jérôme Aké Béda, évidemment sur le chasselas, et le journaliste Simon Matthey-Doret, présentateur de l’émission «Altitudes».

Le Village du Rando Festival de Villars sera dressé sur la place du Marché. Deux concerts s’y dérouleront. On pourra prendre des cours de taï-chi ou participer à des ateliers créatifs. Masque de rigueur dans les transports publics et les bus privés de l’organisation, et enregistrement de chaque visiteur.