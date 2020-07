Lecture d’été – 14 polars pour vos vacances Un été sans voyages? Mais non: les romans noirs permettent de parcourir le monde sans quitter sa chaise longue. Notre sélection. Isabelle Falconnier

Andrea Caprez

L’été est arrivé, et on vous emmène en voyage! Parce que le monde est vaste et notre envie de lointains insatiable, direction l’Italie, la Corée du Sud, l’Islande, Israël, le Japon, l’Angleterre, la Norvège, le Brésil, l’Italie, le Brésil, les États-Unis ou le Nigeria. Mais attention: nous n’allons pas voyager à la manière du Club Med.