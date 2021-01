Politique suisse – 142’000 signatures contre la nouvelle loi antiterroriste Le référendum lancé par les Jeunes Vert’libéraux, la Jeunesse socialiste, les Jeunes Verts et le Parti pirate contre le projet de mesures policières a fait mouche. Benjamin Pillard DÉVELOPPEMENT SUIT

Des membres du comité référendaire contre la loi sur le terrorisme (au centre, le coprésident des Jeunes Vert’libéraux, Tobias Vögeli) lors du dépôt des signatures à la Chancellerie fédérale, ce jeudi matin à Berne. Keystone

Un véritable carton. Le comité référendaire «Non aux détentions arbitraires» a déposé ce jeudi à la Chancellerie de la Confédération plus de 142’000 signatures (alors que 50’000 paraphes valables sont requis) contre la révision de la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT), acceptée fin septembre par le parlement.

Le référendum avait été lancé deux semaines plus tard par les sections jeunes des Verts, du PS et des Vert’libéraux – soutenus par leurs aînés — ainsi que par le Parti pirate. Ils sont d’avis que le texte est «incompatible avec un État de droit tel que la Suisse», dès lors que «n’importe qui» pourrait désormais être poursuivi pour terrorisme.

«Les mesures adoptées dans cette loi permettent des restrictions importantes des droits fondamentaux et des droits de l’homme, parfois même en violation de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant», estiment les référendaires. À leurs yeux, le fait que la police fédérale (Fedpol) puisse ordonner la plupart des MPT - hormis l’assignation à résidence - sur la base de simples soupçons sans l’aval d’un organe judiciaire de contrôle relèverait d’une procédure inéquitable, et augmenterait le risque d’erreurs judiciaires.

Ils soulignent également que le Code pénal permet déjà de poursuivre des suspects de manière préventive et de les condamner sur la base de la participation à un acte terroriste.

Contre-attaque des partis bourgeois

«Pour qu’elle puisse défendre ses institutions contre l’extrémisme, la Suisse a besoin d’instruments allant de la prévention aux sanctions, en passant par la collecte d’informations, pour lutter contre le terrorisme», ont communiqué dans la foulée six parlementaires issus des partis bourgeois, considérant qu’une surveillance ciblée des individus dangereux «devient de plus en plus importante» au vu des récents attentats (à Morges début septembre, ainsi qu’à Nice et Vienne durant l’automne).

Ils réfutent le grief d’arbitraire, dès lors que les décisions de Fedpol pourront faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les MPT envisagées seraient proportionnées dès lors qu’elles sont individualisées et limitées dans le temps. Enfin les opposants expliquent qu’un ensemble de mesures similaires est déjà utilisé pour lutter contre la violence domestique et le hooliganisme: «Il est donc incompréhensible que les mesures existantes ne soient pas étendues aux terroristes hautement dangereux.»