Corée du Nord – 15 nouveaux morts de «fièvre» en pleine flambée de Covid L’agence officielle du régime nord-coréen a déploré 15 nouveaux décès liés à des fièvres, alors que le pays connaît une flambée de Covid.

LE dirigeant nord-coréen Kim Jung Un est apparu samedi pour la première fois portant un masque. AFP

Quinze nouveaux décès dus à de la «fièvre» ont été enregistrés en Corée du Nord, trois jours après l’annonce officielle du tout premier cas de Covid-19 dans le pays, a affirmé samedi l’agence officielle KCNA.

Selon elle, un total de 42 personnes sont décédées, tandis que 820’620 cas de fièvre ont été signalés, dont au moins 324’550 sont sous traitement médical. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a reconnu samedi que l’épidémie avait provoqué «un grand bouleversement» dans le pays. «La propagation d’une maladie maligne vient bouleverser notre pays-coréen», a-t-il dit.

KCNA a rapporté que «toutes les provinces, villes et comtés du pays ont été totalement confinés et que les lieux de travail, les centres de production et les résidences ont été fermés».

Bien qu’elle ait activé en urgence son système de quarantaine afin d’enrayer la propagation de la maladie parmi les 25 millions d’habitants dont aucun n’est vacciné, le pays fait état chaque jour d’un grand nombre de nouveaux cas. Pyongyang avait annoncé jeudi que des personnes avaient été testées positives au sous-variant BA.2 d’Omicron et son premier mort. Kim Jong Un avait aussitôt ordonné des mesures de confinement.

La Corée du Nord, qui a été l’un des premiers pays au monde à fermer ses frontières en janvier 2020 après l’apparition du virus dans la Chine voisine, s’est longtemps vantée de sa capacité à tenir le virus à distance. Elle n’avait jusqu’alors signalé aucun cas confirmé de Covid-19 à l’OMS. Le système de santé du pays – l’un des pires au monde – est défaillant et manque de médicaments et d’équipements essentiels, selon des experts.

AFP

