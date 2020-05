Soutien à la formation – 16 millions pour doper les contrats d’apprentissage Le Canton de Vaud craint que les entreprises en difficulté biffent leurs budgets alloués à la relève. Il prendra en charge la moitié du salaire de la première année de formation. Cédric Jotterand

Les conseillers d’État Philippe Leuba et Cesla Amarelle ont annoncé la mise à disposition d’une enveloppe de 16 millions de francs destinée à couvrir la moitié du salaire des futurs apprentis vaudois. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Entre humour et gravité, sur le mode «Les deux font la paire», Philippe Leuba et Cesla Amarelle ont voulu donner dans le symbole lundi en se posant en garants de la formation professionnelle. Dans un lieu lourd de sens: l’école de la construction de la Fédération vaudoise des entrepreneurs à Tolochenaz, là où passent des centaines d’apprentis chaque année.

«Il n’échappe à personne que la crise du coronavirus cause des problèmes d’importance aux entreprises de ce canton, et cette situation a des conséquences sur la relève puisqu’elle met en péril des places d’apprentissage qui risquent de disparaître du jour au lendemain, et peut-être à long terme», redoute Philippe Leuba, conseiller d’État en charge de l’Économie. «Quand un patron est confronté à des difficultés aussi soudaines, le fait de devoir encore recruter puis s’occuper d’un jeune au mois d’août peut être logiquement remis en question, et c’est ce que nous voulons éviter avec un soutien sans précédent en faveur des apprentis, à hauteur de 16 millions de francs.»

Un retard de 12%

Concrètement, le Canton lance un appel à toutes les entreprises afin que celles-ci jouent plus que jamais leur rôle en allouant un maximum de places, et surtout à ne pas y renoncer. «Par rapport à avril de l’an dernier, nous accusons déjà un retard de 12% dans les contrats signés, et il y a de bonnes raisons de croire que la courbe ne va pas fléchir si nous n’intervenons pas dans ce domaine qui figure au premier rang de notre programme de législature», insiste Cesla Amarelle, ministre de la Formation et de la Jeunesse.

Pour inciter les patrons à tenir leurs engagements et si possible à ouvrir de nouveaux postes, la moitié du salaire annuel de première année sera prise en charge en puisant dans le Fonds de lutte contre le chômage. «Cela s’applique à toutes les entreprises de l’économie privée, qui devront en faire la demande en passant par une procédure administrative très simple.» Et à ceux qui pourraient s’étonner qu’une grande banque et un menuisier indépendant soient placés à la même enseigne, l’efficacité et la rapidité nécessaires à pareil plan sont avancées en guise de réponse à un arrosage qui aurait pris trop de temps à être plus ciblé. Selon les deux élus qui font front commun, il y a en effet urgence pour éviter de laisser des jeunes sur le carreau à court terme et de causer logiquement un trou dans de nombreuses professions d’ici trois à cinq ans.

Mesure tardive

Paysagiste à Vufflens-le-Château et très engagé sur le front de l’apprentissage, Arnaud Cachin salue l’initiative mais s’interroge. «Dès que l’on touche au porte-monnaie, ça fait de l’effet et je pense que cela peut être décisif pour quelques contrats. Mais toutes les entreprises n’ont pas été arrêtées par le coronavirus et ont déjà signé des contrats avant la crise. C’est dire que ce sera plus un bonus pour elles qu’une véritable incitation générale.»

Un point de vue que ne partage pas Cesla Amarelle (ni son parti qui applaudit ce qu’il voit comme une réponse à l’une de ses revendications majeures), puisqu’un sondage mené dans les classes de 11e année indique que «30% des élèves ne savent pas encore ce qu’ils feront au mois d’août! Et une partie de ceux qui sont au bénéfice d’un contrat peuvent craindre qu’il ne soit pas honoré si l’entreprise formatrice ne parvient pas à surmonter les difficultés que l’on connaît depuis deux mois.» La Fédération vaudoise des entrepreneurs salue pour sa part une démarche qu’elle appelait aussi de ses vœux, elle qui craignait – par exemple – une perte de 20 à 25% des places rien que dans le secteur du bois, et que la mesure annoncée lundi a désormais les moyens de limiter.