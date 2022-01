JO 2022 – 168 athlètes représenteront la Suisse à Pékin Swiss Olympic a révélé les derniers noms sélectionnés pour les Jeux olympiques de Pékin. Fanny Smith, Marco Odermatt ou encore Beat Feuz en font partie.

Marco Odermatt représente une grande chance de médaille pour la Suisse en ski alpin. AFP

On connaît désormais la totalité de la délégation qui défendra les couleurs de la Suisse aux Jeux olympiques de Pékin, du 4 au 20 février. Au terme du processus de sélection, Swiss Olympic a sélectionné 40 athlètes supplémentaires dans les sports suivants: ski alpin, skicross, ski de fond, biathlon, snowboard Big Air / Slopestyle, ski freestyle Halfpipe, ski freestyle Aerials et skeleton. Au total, la Suisse sera représentée par 168 sportives et sportifs.

Parmi les derniers noms révélés ce lundi par le chef de mission Ralph Stöckli, arrivé dans la capitale chinoise vendredi, figurent plusieurs médaillés de PyeongChang 2018: Fanny Smith (ski cross), Wendy Holdener, Michelle Gisin, Ramon Zenhousen, Daniel Yule, Luca Aerni et Beat Feuz (ski alpin). Actuel leader du classement général de la Coupe du monde de ski, Marco Odermatt sera également de la partie.

Développement suit.

Sport-Center

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.