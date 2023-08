1770 étudiants impliqués – Une app pour limiter la consommation d’alcool des jeunes Publiée ce jeudi dans le «British Medical Journal», une étude du Service de médecine des addictions du CHUV démontre l’efficacité de son outil pour smartphones. Catherine Cochard

L’app Smaart permet à chacun de situer sa consommation d’alcool par rapport à ses semblables suisses, en termes d’âge et de sexe. DR

La consommation d’alcool est l’une des principales causes de morbidité (effets délétères et durables sur la santé) et de mortalité chez les jeunes. Pour améliorer la prévention, le Service de médecine des addictions du CHUV a développé et testé une application à destination des 15-30 ans, à présent disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play.

Appelée Smaart – acronyme de «Self Monitoring Alcool And health Risk Tool» soit «outil d’autosurveillance de sa consommation d’alcool et des risques pour la santé» – l’application fonctionne par comparaison, en permettant d’évaluer sa consommation d’alcool, de la situer par rapport aux habitudes de ses semblables de mêmes âge et sexe, et de déterminer si elle présente des risques pour la santé. «Ce qui est très frappant avec l’alcool, c’est que plus on boit, plus on a l’impression que les autres boivent autant que nous, voire plus, étaie Nicolas Bertholet, médecin adjoint du Service de médecine des addictions du CHUV, qui cosigne les résultats de l’étude publiée ce jeudi dans le «British Medical Journal». D’où l’intérêt, en prévention, de replacer les normes pour aider chacune et chacun à conscientiser sa consommation.»

«Plus on boit, plus on a l’impression que les autres boivent autant que nous, voire plus.» Nicolas Bertholet, médecin adjoint du Service de médecine des addictions du CHUV

L’étude a été menée sur douze mois entre le 26 avril 2021 et le 30 mai 2022. «L’efficacité de l’outil a été évaluée par 1770 étudiants volontaires de l’UNIL, l’EPFL, l’EHL Hospitality Business School et de l’HESAV, âgés en moyenne d’une vingtaine d’années et dont la consommation d’alcool avait été identifiée comme pouvant présenter un risque pour la santé», précise Nicolas Bertholet.

SmaartQuiz et SmaartDriver

L’app présente plusieurs fonctionnalités. Un «SmaartQuiz» pour situer sa consommation, un module pour calculer son taux d’alcool, un espace pour se monitorer, un autre pour se fixer des objectifs à ne pas dépasser, ou encore – sous «Smaartdriver» – un onglet pour déterminer le chauffeur sobre qui ramènera les troupes. Enfin, dans «SmaartPédia», chaque utilisateur accède à des informations relatives aux effets de l’alcool sur l’organisme et la santé ainsi qu’à des ressources pour, par exemple, trouver de l’aide.

Trois captures d’écran des différents modules de l’app Smaart. Smaart – CHUV

Durant l’étude, la moitié des 1770 testeurs avait accès à l’application et l’autre ne pouvait pas la télécharger. Deux mesures étaient en particulier observées: le volume total d’alcool consommé et le nombre de jours de consommation excessive (quatre verres ou plus dans la même journée pour les femmes, 5 verres ou plus pour les hommes). «En douze mois, la consommation moyenne d’alcool des participants a baissé, indique Nicolas Bertholet. Mais dans le groupe des personnes qui avaient accès à Smaart, la diminution était plus importante de 10%, preuve de l’efficacité du dispositif.»

