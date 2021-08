Affectation non conforme – 181 degrés doit patienter pour accueillir des visiteurs Le centre culturel payernois reprend ses activités au Casino-Stand, faute d’autorisation d’exploiter son nouveau site. Sébastien Galliker

L’affectation actuelle de l’ancienne ferme que le centre culturel 181 degrés a dénichée à la rue de la Vignette ne permet pas d’organiser des événements publics. SÉBASTIEN GALLIKER

«Nous sommes bientôt prêts à vous accueillir. Restez connectés, c’est vraiment pour bientôt», annonçait en mai le centre culturel payernois 181 degrés sur ses réseaux sociaux, au sujet de ses nouveaux locaux.

Mais alors que le lieu de culture peut enfin sortir de son inactivité due à la pandémie et sa résiliation de bail, il s’installera au Casino-Stand, ce samedi 28 août.

En partenariat avec le Conseil des jeunes Broyards, l’association propose l’événement IELS, autour des femmes. Bien loin de l’ancienne ferme qu’elle a dénichée à la rue de la Vignette, faute d’une affectation conforme.

«L’affectation actuelle ne nous permet pas d’organiser des événements publics. Par contre, les artistes résidents et cotisants de 181 degrés peuvent y travailler.» Jenna Meister, vice-présidente de 181 degrés

«L’affectation actuelle ne nous permet pas d’organiser des événements publics. Par contre, les artistes résidents et cotisants de 181 degrés ont pris possession des locaux et peuvent y travailler», explique Jenna Meister, vice-présidente du collectif.

L’association a découvert le problème il y a quelques semaines, en plein été. Elle travaille désormais avec la Commune pour régulariser les choses.

Enquête publique?

Cette mise en conformité devra-t-elle passer par une mise à l’enquête publique de changement d’affectation? «Pour l’instant, on en est au stade où l’on sait que l’accueil de visiteurs n’est pas possible. Mais la solution n’est pas encore définie», répond Jenna Meister. Une enquête irait de pair avec le risque d’oppositions.

«Cet automne, nous prévoyons diverses animations et collaborations dans d’autres lieux en ville.» Jenna Meister

Lancé dans des locaux loués par la Commune de Payerne sur le site de la Fermenta, 181 degrés avait déniché cette ancienne ferme, idéalement située à la rue de la Vignette, fin 2020. La bâtisse abrite notamment un appartement, désormais vide.

La nouvelle subvention communale permettant de garantir le loyer, un accord a rapidement été trouvé. Et la société a pris possession des lieux dès janvier, réalisant divers travaux d’aménagement tant dans la grange que dans le jardin voisin.

Pas inactif

Il faudra donc patienter pour découvrir ces locaux que 181 degrés souhaite ouvrir au public le plus vite possible. En attendant, le centre culturel ne va pas rester inactif. «Cet automne, nous prévoyons diverses animations et collaborations dans d’autres lieux en ville», reprend la vice-présidente.

L’événement IELS de samedi en fait partie. Prévu initialement le 12 juin, juste avant la Grève des femmes, il s’annonce comme un jour sur le thème des femmes. Il doit son nom au pronom inclusif, associant le «elle» et le «il».

Accessible avec un pass Covid, il proposera diverses expositions, la confection de boîtes menstruelles, une conférence sur l’histoire des femmes en Suisse par Pauline Milani, enseignante à l’Université de Fribourg (17 h 30), ainsi que deux tables rondes.

