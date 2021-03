Décidément, février est un mois qui compte sur le chemin de l’égalité politique des femmes de notre canton. Que l’on se souvienne: c’est en 1959, le 1er février, que les citoyens vaudois octroyaient le droit de vote et d’éligibilité aux femmes, étant ainsi les premiers à accepter qu’elles deviennent des citoyennes à part entière. Mais que n’ont-elles pas bataillé auparavant, durant plus de cinquante ans!

1971, 7 février, acceptation du suffrage féminin au niveau fédéral. Il en a abondamment été question ces derniers temps. L’histoire et les luttes ont été rappelées, les témoignages ont fleuri.

Et nous voici, février 2021, à la veille d’élections importantes (mais elles le sont toutes, à tous les niveaux, tant la voix de chacune et de chacun compte): qu’en sera-t-il au soir du 7 mars, et dans les semaines qui suivront? Quels seront les scores des candidates? Et ceux des candidats? Sera-ce toujours aussi compliqué d’obtenir des résultats chiffrés, tant les questions de parité ont longtemps été oubliées par les statistiques officielles?

«Devenir municipale (ou municipal) n’est pas une sinécure: on va prendre des coups, s’il y a une vie familiale il va falloir jongler avec les horaires.»

En cette année jubilaire, il nous faut remercier, rendre hommage, dire notre soutien: s’engager en politique demande souvent l’adhésion à un parti, mais c’est aussi entrer dans une démarche citoyenne, une acceptation de donner du temps, pour le «bien commun» de la ville ou du village que l’on habite, démarche qui semble avoir la faveur de nombreuses candidates réticentes à entrer dans un parti.

Un grand nombre de celles qui, dans le passé, se sont engagées pour la reconnaissance de ce droit de vote étaient membres de l’Association pour le suffrage féminin. Celle-ci est devenue l’Association pour les droits des femmes, et le soutien aux femmes en politique fait encore partie de son ADN.

Sur 2042 candidatures aux Municipalités, 556 sont représentées par des femmes: une belle progression par rapport à 2016 (+22%). Devenir municipale (ou municipal) n’est pas une sinécure: on va prendre des coups, s’il y a une vie familiale il va falloir jongler avec les horaires, la vie professionnelle sera peut-être modifiée, pratiquer le consensus est parfois difficile. Mais c’est aussi une certaine reconnaissance de la population, la satisfaction de voir se réaliser des projets que l’on porte.

Listes déséquilibrées

Et que dire des 8147 sièges à repourvoir dans les conseils communaux? L’égalité, la parité, l’équité: la route qui y conduit est encore longue. Certains partis peinent toujours à présenter des listes plus équilibrées entre femmes et hommes.

Celles qui sont candidates aujourd’hui sont des femmes qui marchent dans les traces des pionnières. Elles sont aussi, et heureusement, des femmes qui tracent leur propre route, celle d’aujourd’hui. Leur engagement force notre reconnaissance.

Et celles qui votent? Elles ne sont pas assez nombreuses. Là aussi il y a encore du chemin à faire!