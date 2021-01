Flash-back – 1971 en Suisse et dans le Monde, c’était ça L’année où le peuple suisse a accordé le droit de vote et d’éligibilité aux femmes, c’était aussi les Trente Glorieuses, la décolonisation et un parfum d’avenir. Retour en quelques exemples. Erwan Le Bec

31 janvier

Le dictateur haïtien François Duvalier organise un référendum permettant de nommer comme successeur son fils Jean-Claude, dit Bébé Doc. Le oui l’emporte par 100% des suffrages.

Jean-Claude Duvalier, connu comme 'Baby Doc, ' à Port Au Prince, Haïti, mai 25, 1980

(AP Photo/Kathy Willens) TDG

6 février

L’IRA se radicalise et tue son premier soldat britannique à Belfast, Robert Curtis, 20 ans, en patrouille à New Lodge. C’est le premier à tomber depuis 1921. La nuit d’émeute fera en tout quatre morts dans le quartier catholique. Cette recrudescence de la violence annonce celle du Bloody Sunday, en janvier suivant.

L’Irlande du Nord flambe. Ici en août 1971, avec l’évacuation des habitants de Blyth Street, à Belfast. (Photo by WATFORD/Mirrorpix/Mirrorpix via Getty Images)

6 juin

L’armée australienne attaque le camp fortifié communiste de Long Khánh, à l’est de Saïgon. L’opération se solde par un échec. Cambera annoncera son retrait progressif du Vietnam deux mois plus tard.

Un blindé australien se frayant un chemin à travers la jungle. Commons (AWM FOD710305VN)

24 juin

Le single «Here’s to you» de Joan Baez et d’Ennio Morricone est le plus vendu en France. Il succède à «Pour un flirt» de Michel Delpech et sera détrôné par «The Fool» de Gilbert Montagné.

03 septembre

On pourra librement circuler entre Berlin-Ouest et l’Allemagne fédérale. L’accord quadripartite entre les anciens alliés annonce une légère détente durant la Guerre froide.

21 octobre

Le Prix Nobel de littérature va au poète chilien Pablo Neruda, proche de Salvador Allende. Il décédera quelques jours après le coup d’État de Pinochet de 1973. Officiellement d’un cancer.

Pablo Neruda, en France, juste après avoir appris sa nomination au Nobel 1971. (AP Photo/Laurent Rebours) KEYSTONE

24 octobre

Dernier tour de piste à Brands Hatch. Jo Siffert ne ressort pas vivant d’une embardée sur le circuit anglais, à 35 ans. Le populaire pilote de course sera porté en terre par plus de 50 000 personnes à Fribourg.

(KEYSTONE/Str)

*Retrouver ce week-end et toute la semaine notre dossier spécial sur les 50 ans du droit de vote des femmes en Suisse*