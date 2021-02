Covid-19 – 2,5% de la population suisse est vaccinée Quelque 220’000 habitants ont reçu deux doses au 26 février. Mais les données manquent encore pour le détail par cantons. Ivan Radja

«Tous ceux qui le souhaitent seront vaccinés avant l’été», a maintenu Virginie Masserey, cheffe de la section «Contrôle de l’infection et programme de vaccination» à l’OFSP. Keystone

Le rythme des vaccinations peine toujours à s’accélérer. En date du 26 février, 220’00 personnes avaient reçu leurs deux doses, ce qui représente 2,5% de la population. Au total, la Suisse a reçu 973’000 doses et en a administré 750’000. En nombre de doses administrées pour 100’000 habitants (7,78), elle pointe certes juste devant l‘Union européenne (6,61), mais derrière Israël (90,21), le Royaume-Uni (58,31), les États-Unis (19,87) ou la Turquie (9,03).

Sera-t-on tous vaccinés avant juillet-août? «Selon les prévisions, cela devrait augmenter déjà en mars et avril, mais nous nous attendons surtout à une forte progression durant les mois de mai et en juin, a expliqué vendredi Virginie Masserey, lors du point de presse de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Tous ceux qui le souhaitent seront vaccinés avant l’été, mais il faut tenir compte des aléas possibles dans la production et la distribution des doses.»