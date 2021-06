Justice zurichoise – 20 ans de prison pour un double assassinat en 2016 Un homme présentant un trouble de la personnalité a vu son jugement en appel confirmé. La sordide affaire a pour trame de fond des questions d’argent.

La Cour suprême du canton de Zurich a confirmé la peine infligée en première instance. (image d’illustration) KEYSTONE

La justice zurichoise confirme en appel la condamnation à 20 ans de prison d’un ancien patron d’une société de transports routiers pour un double assassinat commis en 2016. Elle a en revanche alourdi la peine de son épouse et réduit celle d’un ami, complices du crime tous les deux.

Le principal prévenu, âgé de 31 ans, a tué deux hommes: un Zurichois de 39 ans et un Serbe de 25 ans habitant dans le canton de Berne. Il leur a obstrué bouche et nez avec un ruban adhésif jusqu’à ce qu’ils meurent par asphyxie. Les corps ont été retrouvés à Boppelsen (ZH) et à Utzigen (BE). L’assassin avait précipité l’un des deux cadavres dans un ravin et enterré l’autre à côté de sa maison.

Les trois prévenus ont tué les deux hommes dans le canton de Berne pour s’emparer d’une voiture et d’un camion qui appartenaient aux deux victimes. Les deux véhicules ont ensuite été revendus. Un différend entre le principal accusé et la victime serbe est à l’origine de son assassinat. Pour la victime zurichoise, le motif est l’argent que le principal accusé pouvait tirer de la revente de son camion.

Pas un psychopathe malgré son trouble

La Cour suprême zurichoise a reconnu mardi l’ancien patron bernois d’une société de transports coupable d’assassinats, de brigandages, d’extorsion et chantage, enlèvement, séquestration et escroqueries. En le condamnant à la prison à perpétuité, elle confirme le verdict prononcé en décembre 2019 par le Tribunal de district de Bülach (ZH).

Les juges cantonaux ont, en revanche, renoncé à ordonner l’internement du prévenu, comme le demandait le Ministère public. Le principal intéressé présente un trouble narcissique et antisocial de la personnalité, mais les experts ne le considèrent pas comme un psychopathe. Le double assassin pourra sortir de prison dans 15 ans au plus tôt, après avoir purgé trois quarts de sa peine, pour autant qu’il ne représente plus un danger pour la société.

Les complices ont pris en compte la mort

Si la Cour n’a pas touché au verdict de première instance concernant l’assassin, il n’en va pas de même pour ses complices. L’épouse du prévenu, âgée de 30 ans, voit sa peine alourdie à 12 ans et deux mois au lieu de 11 ans. L’ami du meurtrier, âgé de 38 ans, écope, lui, d’une sanction allégée. Celle-ci passe de 13 ans à 11 ans et 11 mois.

Après avoir aidé l’assassin à kidnapper ses victimes, les deux complices auraient dû intervenir lorsqu’ils se sont rendu compte que les deux hommes ne survivraient pas à leur enlèvement, a déploré le président du tribunal. Au lieu de cela, ils ont continué à aider l’assassin, prenant ainsi en compte la mort certaine des deux victimes.

ATS

