En montagne et en plaine – 20 bons plans pour occuper les enfants pendant les relâches Divertir les 0 à 12 ans en période Covid exige un peu d’imagination. Petit tour d’horizon d’activités pour s’aérer ou se dépenser en Suisse romande. Rebecca Mosimann

Les initiations sur un poney sont accompagnées par un parent. Lucien FORTUNATI

Patiner sur la glace ou la neige

Le snowscoot est une sorte de trottinette des neiges munie d’un guidon et deux patins. dr

Le Covid n’a pas eu raison du ski ni de la luge, et dans ce domaine le choix est large. Pour profiter autrement du manteau neigeux, les remontées mécaniques des Rasses proposent des initiations au snowscoot, une sorte de trottinette des neiges avec un guidon et deux patins. Elles ont lieu avec un membre de l’équipe suisse snowscoot tous les mercredis (10 h-16 h) mais aussi sa 20 et di 21 février sans inscription préalable. À partir de 5 ans. Prendre avec soi un casque. Les mesures sanitaires, port du masque et distanciation sociale, s’appliquent.