Autriche – 200 passagers d’un train évacués après un incendie Quelque 200 passagers d’un train ont été évacués mercredi soir en Autriche à la suite d’un incendie survenu à bord, lors de la traversée d’un tunnel, ont annoncé les autorités.

Le train OeBB avait quitté Vienne mercredi soir et devait arriver à Amsterdam jeudi matin. AFP

Environ 45 passagers ont été légèrement blessés, probablement en raison de l’inhalation de fumée, a indiqué la police locale à l’AFP.

Le train à destination de Hambourg et Amsterdam passait dans un tunnel près de la ville d’Innsbruck dans les Alpes autrichiennes mercredi soir, lorsqu’un câble électrique aérien s’est rompu, a déclaré à l’AFP un porte-parole de l’opérateur ferroviaire autrichien OeBB.

Outre les passagers, le train transportait aussi des voitures et l’une ou plusieurs d’entre elles ont pris feu à cause du câble endommagé, a précisé le porte-parole. «L’incendie a été éteint à 22 h 19 et l’évacuation était terminée à 23 h 40 heure locale», a ajouté le responsable.

Le train OeBB avait quitté Vienne mercredi soir et devait arriver à Amsterdam jeudi matin.

AFP

