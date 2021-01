La législature qui s’achève aura vu Lausanne mener à bien pas moins de trois grands projets liés au sport. D’abord, le Centre sportif de la Tuilière, situé au nord de la ville, qui avec ses neuf terrains de football accueille 1100 footballeurs et footballeuses, dont 850 juniors. Ensuite, la Vaudoise aréna, destinée à la pratique du hockey et à terme des sports en piscine, mais aussi, fait parfois oublié, du tennis de table et de l’escrime. Enfin, la Ville a inauguré le stade de la Tuilière, qui est dorénavant celui du Lausanne-Sport lorsque ce dernier joue à domicile.

En moins de cinq ans, la quasi-totalité des grandes infrastructures sportives auront donc été renouvelées. Alors bien sûr, ces grands travaux ont essuyé des retards et des complications inattendues. Mais peut-il en être autrement lorsque l’on affiche l’ambition de faire entrer la vie sportive lausannoise dans le XXIe siècle?

Le défi de la prochaine législature sera de faire vivre ces enceintes et d’en faire des vecteurs de cohésion sociale. Les bases sont bonnes, car Lausanne ne construit pas que pour l’élite, mais aussi pour la pratique populaire du sport, jusque dans les quartiers. C’est ainsi que de nombreux équipements sportifs ont vu le jour dans des parcs publics, permettant de faire de l’exercice physique, du ping-pong, des sports de balles ou d’équipes, du parkour… Avec un fil rouge: celui de faire cohabiter sport et égalité des genres, là où les infrastructures étaient jusqu’à présent plutôt pensées pour les hommes.

Pour que le sport contribue à renforcer le lien social, encore davantage qu’il ne le fait aujourd’hui, il faut faire en sorte que des offres existent pour tous les publics. Traditionnellement, les politiques de subventionnement et d’investissement s’adressaient aux clubs et aux sports proposant des parcours de formation basés sur une progression et souvent sur la compétition. Lausanne s’en détache et pourra aller encore plus loin, en misant sur des sports organisés différemment et en garantissant l’accès à une pratique collective encadrée basée sur le plaisir pour tous.

Tisser des liens

Un événement a montré la voie: les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de janvier 2020, succès incontesté. Ils ont permis de créer des liens entre la pratique professionnelle et le sport amateur, mais aussi entre les sports olympiques traditionnels et des sports émergents. Nombre de disciplines se sont fait connaître dans les rues de Lausanne. De même, certaines communautés étrangères ont pu présenter leurs sports nationaux, parfois méconnus, comme l’ecua-volley, très populaire en Équateur.

L’esprit des JOJ, par ailleurs reconnus comme manifestation exemplaire sur le plan écologique, peut donc montrer la voie: l’activité sportive au service du bien-être et du lien social, liant spectacle et pratique, découverte et entraînement.