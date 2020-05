Chiffres du Covid-19 – 2020 ne sera peut-être pas trop mortelle Le canton de Vaud vient de publier sa courbe des décès par semaine. Le pic lié au coronavirus est déjà en partie compensé par une mortalité basse avant et après. Philippe Maspoli

Le canton de Vaud a subi un pic important de décès liés au Covid-19 (image: reportage aux soins intensifs du CHUV le 23 avril 2020). Mais la surmortalité doit se calculer avec du recul. Olivier Vogelsang

Vaud est le canton suisse qui recense le plus grand nombre de morts liés au Covid-19. Il a dépassé le cap des 400 décès. Un chiffre à pondérer: la population vaudoise – 800’000 habitants – est deux fois plus importante que celle du Tessin, qui compte plus de 340 victimes et se trouve en deuxième position sur le plan national.