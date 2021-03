Lors des dernières élections communales, les Vaudoises et Vaudois ont fait le pari de miser sur la jeune génération pour les représenter dans les organes communaux. Au-delà de l’augmentation du nombre d’élus sous l’étiquette écologique, une véritable vague jeune a déferlé sur notre canton. De nombreuses et nombreux jeunes ont été élus à travers l’ensemble du canton.

De Montreux à Nyon en passant par Moudon et Lausanne, les conseils communaux se sont trouvés rajeunis au soir du 7 mars. Leurs rangs comptent désormais plusieurs jeunes de moins de 20 ans. Ce rajeunissement est visible dans l’ensemble des partis, avec une mention particulière à Lausanne, où le groupe PLR se composera en début de législature d’un quart de jeunes de moins de 30 ans.

«Ce regard nouveau apportera, dans l’ensemble des dossiers communaux, une manière différente de concevoir le futur.»

Cette volonté de changement s’est également fait ressentir dans les Exécutifs, où de nombreux jeunes ont également été élus au premier tour ou se trouvent en bonne position de se faire élire le 28 mars prochain. Attachés à l’engagement communal, les Jeunes libéraux-radicaux vaudois confirment à nouveau leur position de première jeunesse de parti avec le nombre le plus important d’élus communaux sur le canton.

La population vaudoise semble ainsi vouloir miser sur une diversité au sein de ses organes politiques, de tous âges et horizons confondus. Cette pluralité se fera également ressentir dans la composition des commissions et dans les enjeux importants de la prochaine législature, tels que les solutions économiques à la crise sanitaire, la mobilité et les plans climat, où une nouvelle vision pourra être amenée par ces jeunes élus.

Ce regard nouveau apportera, dans l’ensemble des dossiers communaux, une manière différente de concevoir le futur de nos communes vaudoises. Prenons par exemple la collaboration entre communes, il n’est pas improbable que celle-ci se retrouve renforcée par ces néophytes, extrêmement habitués à l’intercommunalité, car ayant, depuis leur plus jeune âge, franchi quotidiennement les frontières communales. Ils perçoivent ces collaborations intercommunales comme anodines, ce qui pourrait les intensifier.

Plafond de verre brisé

De plus, le jeune âge ne semble plus être un frein au soutien électoral. Ce possible «plafond de verre» semble s’être brisé en 2019, avec, notamment, l’élection au Conseil des États de la Fribourgeoise Johanna Gapany, alors âgée de 31 ans. La politique vaudoise en voit les effets aujourd’hui!

Est-ce l’amorce d’une volonté nouvelle de la population vaudoise de rajeunir et de renouveler ses autorités et son parlement cantonaux? En répondant par l’affirmative, c’est aux partis de proposer aux Vaudoises et Vaudois un certain choix et ainsi leur laisser la possibilité du changement. Les prochains mois seront déterminants et nous apporteront des réponses. La balle est, dès à présent, dans le camp des partis!