Le sport vit une semaine historique. Entre l’Euro 2022 et le Tour de France, jamais les femmes n’avaient profité d’autant de visibilité, qui plus est dans des disciplines jadis barricadées derrière les bastions de la masculinité triomphante. Des sports de contact sinon de souffrance, où ça chauffe, ça frotte et ça chahute - le lexique n’est jamais anodin. Ici, il fallait historiquement en avoir, de préférence de grosses, et pas que des tripes.

«C’est à ce prix, jusqu’à la même saturation que le sport masculin, que la pratique progresse à grands pas.»

Impossible de passer à côté de ce qui ressemble à un matraquage. C’est pourtant à ce prix, jusqu’à la même saturation que le sport masculin, que la pratique progresse à grands pas.

Le spectacle proposé en demi-finales de l’Euro n’a plus grand-chose à envier à une affiche de Super League, qui plus est dans des stades pleins comme la Suisse n’en connaît que rarement, tandis que les routes du Tour féminin se garnissent de spectateurs là où le peloton serpentait dans l’anonymat le plus complet il y a peu. Sur les visages des sportives, cadrage serré en mondovision, on lit désormais la détermination et l’ambition.

Dans les livres d’histoire, on se souviendra du début de la décennie 2020 comme d’un tournant décisif pour la légitimité du sport féminin. Ou quand les rêves de grandeur sont devenus réalité.

