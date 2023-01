Alors qu’ils affrontent des pertes massives de pouvoir d’achat, les travailleurs et travailleuses vont subir une dégradation de leurs droits. Car la droite libérale a plusieurs projets pour augmenter la flexibilité et la précarité.

Cela commence par une augmentation de la durée de la journée de travail: au prétexte que certaines «start-up» ne peuvent pas occuper leur personnel n’importe quand et pour forcer les jeunes parents à se remettre au travail une fois les enfants couchés, il est prévu d’allonger de 14 à 17 heures l’intervalle dans lequel peut s’inscrire la journée de travail. Résultat: le travail nous poursuivra de plus en plus jusque dans notre temps libre.

«Profiter de l’aubaine pour aggraver la flexibilité.»

Ensuite, il est prévu d’alléger l’obligation de noter ses heures de travail. C’est absurde, car un contrat de travail, c’est toujours du temps en échange d’argent. Or, lorsque les travailleurs ne peuvent plus saisir leur temps de travail, l’expérience montre qu’ils font plus d’heures supplémentaires qui ne sont souvent ni payées, ni compensées par des congés. Bref, c’est du travail gratuit.

Enfin, les milieux économiques prennent prétexte de la crise énergétique pour exiger plus de possibilités d’employer du personnel la nuit. Ils savent bien que cela n’aurait aucun impact sur la consommation d’électricité, mais tentent seulement de profiter de l’aubaine pour aggraver la flexibilité. Or, une augmentation du travail de nuit entraînera une hausse des coûts de la santé. Toutes les études démontrent en effet que travailler régulièrement la nuit augmente les risques de troubles du sommeil, cardiovasculaires ou de développer un cancer.

Et pour mieux réduire la protection des travailleurs, la droite libérale tente d’exclure de nombreux salariés du champ d’application de la loi sur le travail, mais aussi de légaliser les pratiques douteuses d’Uber en faisant en sorte que les employés des plateformes perdent leurs droits et leur couverture sociale.

Baisses de revenus et hausse des dépenses

Cerise sur ce gâteau décidément bien indigeste pour le monde du travail: l’interdiction aux cantons de prescrire des salaires minimaux, même lorsque c’est sur décision populaire. Pour de nombreuses personnes actives dans les branches à bas salaires, cela entraînerait une diminution drastique de revenu, alors que l’inflation fait rage et que les primes d’assurance-maladie connaissent une nouvelle hausse. Pour les contribuables, cela signifierait une hausse des dépenses d’aide sociale. Et pour les collectivités publiques, une baisse de revenus, et donc des diminutions de prestations.

La solution? Repartir à l’offensive pour renforcer le droit du travail. En instaurant des salaires minimaux comme le propose le mouvement syndical vaudois. En diminuant la durée du travail. En accordant une meilleure protection contre les licenciements abusifs. En renforçant les congés pour les parents et les proches aidant. Nous avons tout à gagner d’un monde du travail moins stressé et moins précaire.

Jean Christophe Schwaab Afficher plus Municipal PS, Bourg en Lavaux, docteur en droit CHANTAL DERVEY

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.