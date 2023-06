Basketball – 21e titre de champion pour Fribourg Olympic Joli cadeau d’adieu pour Petar Aleksic. «Ses» Fribourgeois ont pris le meilleur sur Massagno une troisième fois mardi (82 – 70, 3-1 dans la série). La SBL leur appartient. Christian Maillard Fribourg

Un titre de plus au palmarès de Fribourg Olympic. keystone-sda.ch

Il n’y aura pas de cinquième match samedi au Tessin. Si Massagno a offert une jolie résistance lors de cette finale, Fribourg Olympic a fêté son 21e titre de champion ce mardi à Saint-Léonard, son cinquième d’affilée.

Mais que ce fut compliqué… Mais qu’a bien pu trouver comme mots Petar Aleksic à Davonta Jordan, dans un coin de la salle, loin de la foule, à la 15e, alors que le meneur de Fribourg Olympic était l’ombre de lui-même? Que pouvait-il faire pour secouer un champion malmené par Massagno (20-29)? Une chose est sûre: le coach de Saint-Léonard a dû hurler encore plus fort que d’habitude tant ses protégés avaient tout faux durant les vingt premières minutes.

Ses joueurs, qui se trouvaient à une victoire du titre, ont longtemps été à côté de leur sujet, devant leur public, comme tétanisés par l’enjeu. Les Armaillis sonneurs de cloche avant le match leur ont-ils fait tourner la tête? Possible. À moins que Roberto Kovac (qui a inscrit son premier panier qu’à la 13e) et ses coéquipiers ont été tout simplement rattrapés par la pression, une nervosité qu’on ne leur connaissait pas.

Un t-shirt pour Petar Aleksic

Mais 3000 spectateurs ça peut vous faire trembler, Toujours est-il que le visiteur, remonté contre la Fédération après la suspension de leur coach Robbi Gubitosa (les Tessinois n’ont pas joué le premier engagement), en a profité pour prendre le large (12-27, 11e), grâce à l’adresse des frères Mladjan et de Juwan James, avant de rejoindre la pause avec dix longueurs d’avance. Un écart qui allait toutefois être insuffisant dès le moment où le rouleau compresseur des Fribourgeois s’est mis en route.

Les murs du vestiaire d’Olympic ont dû trembler! Car après la pause, c’est une équipe complètement transformée qui est allée chercher le trophée. Face à des Tessinois émoussés (qui jouaient sans Isiah Williams, blessé à l’acte no 2), Boris MBala et ses copains sont revenus avec le couteau entre les dents et une réussite à trois points retrouvée. Il a suffi de cinq minutes à Roberto Kovac et Natan Jurkovitz pour faire exploser Sainte-Croix (42-41) et dérouler en direction du 21e titre de champion d’un club qui a offert un joli cadeau d’adieu à son coach. Petar Aleksic, qui s’en est allé, ému, après dix ans de bonheur et un 17e et dernier trophée.

Tout le staff et ses hommes ont alors endossé un t-shirt spécial où il était écrit: «Merci Petar». Tout le public a alors scandé son prénom. «On va l’honorer, vive Olympic, vivre le titre!» a scandé le président Philippe De Gottrau. Lui aussi va s’en aller. À Fribourg on va les regretter…



Fribourg Olympic - Massagno 82-70 (26-36) Afficher plus Quarts temps: 12-25; 14-11; 31-15; 25-19. Saint-Léonard, 3000 spectateurs (annoncés). Arbitres: MM. Michaelides, Novakovic et Stojcev. Fribourg Olympic: Jordan 10, Jankovic, Gravet , R. Kovac 17, Jurkovitz 11; Cotture 12 ; Mbala 16 , Milon 1, Ballard 9, Solcà 6 . Coach: Petar Aleksic. Massagno: D. Mladjan 7, Bogues 21, M. Mladjan 11, Andjelkovic 6, James 13; Galloway 7, Martino, Coach: Salvatore Cabibbo. Notes: Fribourg Olympic sans Freemann (surnuméraire). Massagno sans Williams (blessé) ni le coach Gubitosa (suspendu). Sortis pour cinq fautes: M. Mladjan (38’06’’), Bogues (39’02’’).

Christian Maillard

