Pandémie – 23 pays de l’UE suscitent une «grave inquiétude» L’agence sanitaire européenne chargée des maladies appelle à «une action forte de santé publique immédiate» face à la recrudescence des cas d’infection au Covid-19.

Photo d’illustration. AFP

L’évolution de l’épidémie de Covid-19 suscite désormais une «grave inquiétude» dans 23 pays de l’Union européenne, ainsi qu’au Royaume-Uni, a annoncé vendredi l’agence sanitaire européenne chargée des maladies, appelant à «l’action immédiate».

Tous les pays de l’Union européenne à l’exception de la Finlande, Chypre, l’Estonie et la Grèce entrent désormais dans cette catégorie, contre sept il y a un mois, selon la dernière évaluation des risques du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

La nouvelle progression de l’épidémie au sein des pays européens «pose un problème majeur de santé publique, avec la plupart des pays ayant une situation épidémiologique très inquiétante», a commenté la patronne du centre basé à Stockholm, Andrea Ammon, dans un communiqué de l’ECDC.

«L’impact en termes de pression sur les services de santé et la mortalité devient de plus en plus évident. Avec des hauts niveaux de transmission, la protection des individus vulnérables devient plus difficile et il est inévitable que davantage d’entre eux ne contractent des formes graves», poursuit la responsable européenne.

Forte action de santé publique

Depuis le mois d’août, le taux de tests positifs augmente régulièrement à travers l’Union européenne, signe que la contamination augmente et ne peut pas s’expliquer par le nombre accrus de tests, souligne l’agence européenne, qui recouvre les pays de l’UE et de l’Espace économique européen.

«Une forte action de santé publique est nécessaire pour inverser le risque imminent de voir les systèmes de santé être débordés et s’avérer incapables de donner des soins de qualité», s’alarme Mme Ammon.

Frappée de plein fouet par une deuxième vague, l’Europe est le nouvel épicentre de la pandémie, avec le retour de confinements et de couvre-feux dans plusieurs pays.

Fin septembre, l’évaluation de l’ECDC plaçait sept pays de l’UE dans une situation de «grave inquiétude», mais la plupart des autres pays de l’Union étaient déjà sur le point d’entrer dans cette catégorie.

AFPE