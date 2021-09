Équateur – 24 détenus tués dans des violences dans une prison équatorienne Les prisons équatoriennes sont depuis des mois le théâtre de violences récurrentes entre bandes rivales pour le contrôle du trafic de drogue.

Entre janvier et août 2021, ces violences dans les prisons du pays ont d’ores et déjà fait 121 morts. (Image d’illustration) AFP

Vingt-quatre détenus ont été tués et une quarantaine d’autres blessés dans des affrontements par armes à feu entre prisonniers dans une prison du sud-ouest de l’Équateur, ont annoncé mardi les autorités locales.

Ces violences ont fait «24 morts et 42 blessés», a indiqué sur Twitter le gouverneur de la province côtière de Guayas (dont la capitale est Guayaquil et où est située la prison), citant un responsable local de la police, le commandant Fausto Buenano. Les prisons équatoriennes sont depuis des mois le théâtre de violences récurrentes entre bandes rivales pour le contrôle du trafic de drogue, selon les autorités.

En février, des émeutes simultanées dans quatre grandes prisons du pays ont fait 79 morts, dont certains ont été décapités. Selon l’ombudsman équatorien, 103 meurtres ont été commis dans les prisons du pays en 2020. Entre janvier et août 2021, ces violences dans les prisons du pays ont d’ores et déjà fait 121 morts, selon la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH).

Mi-septembre, un pénitencier de cette même province de Guayas avait été attaqué par des drones depuis l’extérieur de l’établissement. L’incident n’avait pas fait de victime, mais le toit de la prison avait été endommagé, et les autorités avaient dénoncé une attaque «grave», nouvel épisode d’une «guerre entre cartels internationaux».

Les prisons équatoriennes sont surpeuplées et hébergent 39’000 détenus pour 30’000 places. Après une nouvelle émeute en juillet qui a fait 27 morts parmi les détenus, le gouvernement a remplacé les autorités en charge des 65 prisons du pays et a déclaré l’urgence dans le système carcéral. Il a également annoncé une augmentation du nombre de places dans les prisons, dans le cadre d’un plan visant à restructurer le système pénitentiaire «précaire» et «chaotique».

AFPE

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.