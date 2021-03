Sur toutes nos plateformes – «24 heures» au cœur des élections communales et des scrutins nationaux Ce dimanche 7 mars, l’ensemble des équipes de «24 heures» seront sur le pont pour vous faire vivre, au plus près, le premier tour des élections communales vaudoises ainsi que les résultats des trois votations fédérales. La rédaction

Image d’archive de la rédaction de «24 heures». Patrick Martin

Comme il y a cinq ans, journalistes, photographes, infographistes et correcteurs de «24 heures» se mobilisent sur tous nos supports digitaux pour couvrir, pour vous, l’ensemble des résultats du premier tour des élections cantonales vaudoises. Vous pourrez aussi suivre tous les résultats concernant les trois scrutins fédéraux de ce dimanche 7 mars. Nos journalistes vous raconteront cette journée d’élections et de votations au plus près de ses acteurs. Ils vous livreront leurs analyses détaillées et leurs commentaires tout au long de la journée.

À partir de midi, vous pourrez suivre l’évolution des résultats pour les Municipalités dans notre live-ticker avec les différentes réactions politiques à chaud. Vous y trouverez, au fur et à mesure de leur arrivée, les résultats des principales communes de votre région. Vous pourrez aussi accéder sur 24 heures.ch à un grand nombre d’articles, d’analyses et de commentaires sur les grands gagnants et perdants de ce premier tour.

Le hashtag #ECVD21 vous permettra de suivre cette journée sur les réseaux sociaux au plus près du terrain et de partager vos infos, photos et vidéos en direct.

En partenariat avec «La télé», Claude Ansermoz, rédacteur en chef de «24 heures», réagira à chaud sur le coup de 15 heures pour commenter les premiers résultats, et notamment le scrutin sur l’interdiction de se dissimuler le visage.

Depuis de nombreuses semaines, la rédaction de «24 heures» vous fait vivre ces élections au quotidien et regroupe l’entier de ses productions dans l’onglet «Élections communales 21». Vous pouvez aussi vous replonger dans notre supplément interactif qui présente l’intégralité des 2024 candidats en course pour une place dans un exécutif communal vaudois.

L’ensemble de notre rubrique Suisse sera aussi mobilisée pour raconter, analyser et commenter les trois votations fédérales du jour: l’interdiction de se dissimuler le visage, l’identité numérique et le libre-échange avec l’Indonésie. Vous pouvez retrouver l’entier de nos productions déjà publiées sous notre onglet «Votations». Notre équipe data a mis en place un module vous permettant de savoir comment les gens ont voté dans chaque commune de Suisse sur ces trois scrutins.