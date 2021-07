Série estivale «À Vaud l’eau» – «24 heures» vous invite à passer l’été dans l’eau Votre journal vire au bleu. Découvrez, dès lundi, la grande série d’été de la rédaction, consacrée à l’or bleu sous toutes ses formes. À consommer sans modération. Emmanuel Borloz

Découvrir l’Aar et ses rives en se laissant porter au fil de l’eau. L’occasion d’explorer la région autrement. Michel Jaussy

Au diable la météo capricieuse et les températures un peu fraîches pour la saison, l’été est là. Dans l’assouplissement général des mesures antipandémie qui rendent la vie plus agréable, on ne boude pas son plaisir. Votre journal préféré participe à cette douce euphorie en lançant sa traditionnelle série d’été, à découvrir dès lundi. À raison d’un épisode par jour du lundi au samedi, en «der» du journal et sur nos plateformes numériques, enrichie de vidéos et autres podcasts de clapotis, elle vous accompagnera le temps des vacances scolaires, jusqu’à fin août.

La coutume annuelle est ainsi respectée. Souvenez-vous. En 2018, par exemple, la rédaction de «24 heures» était partie aux quatre coins du monde rencontrer ces Vaudois qui ont fait ou refait leur vie loin du canton. L’an dernier, semi-confinement oblige, nous étions restés au pays pour vous présenter l’exotisme sous nos fenêtres. Cette année, c’est une immersion totale que nous vous proposons. Nom de l’opération: «À Vaud l’eau».

Océane Haeni

La formule et son jeu de mots, à ne pas prendre dans son acception péjorative (merci pour nous), laissent peu de place au doute. Notre grande série estivale est consacrée à la célèbre «H₂O». Nous avons pu constater que l’eau, source de vie, est aussi source quasi inépuisable de sujets. Tentez l’expérience: quelques secondes suffisent et les idées aquatiques jaillissent.

Pour nous aider à choisir – pas simple! –, nous avons décidé d’articuler la série autour de quatre grandes thématiques. La première, «ressource», est probablement la plus évidente. Elle raconte notre rapport vital, notre dépendance au précieux liquide. L’épisode inaugural, consacré aux bassins versants, raconte un pan de cette histoire. Comment sont nés les grands bassins versants vaudois? Que reste-t-il de ces systèmes naturels? Poser la question, c’est également s’interroger sur le découpage du canton, qui fait partie de ce club fermé des régions à cheval sur le bassin versant de la Méditerranée et de la mer du Nord.

La thématique nous permettra aussi de plonger dans les eaux souterraines du pays, d’analyser l’état de nos glaciers qui suffoquent sous les températures qui grimpent ou encore de nous pencher sur l’accès à l’eau potable, dont certains villages veulent rester maîtres.

Le lac souterrain de Saint-Léonard (VS) interroge sur la façon dont ces plans d’eau se sont formés. Réponse avec un géologue. Olivier Maire

Se méfier de l’eau qui dort

Le vieil adage le rappelle: il faut se méfier de l’eau qui dort. Notre deuxième volet, «danger», confirme que l’or bleu n’est pas qu’un long fleuve tranquille. Laves torrentielles, inondations, dangers naturels, noyades, ennemis invisibles qui s’y cachent, la flotte n’est pas sans risque. En particulier dans le contexte du réchauffement climatique, de la sécheresse et des besoins en eau qui explosent, notamment dans l’agriculture. Comment y faire face? Et avec quels moyens? Nous ferons le point.

En 2018, des chercheurs traquent les traces du tsunami qu’a connu le lac des Quatre-Cantons. Le Léman a aussi connu le sien. KEYSTONE

Mais l’eau, dont les étonnantes propriétés continuent d’intriguer la science, symbolise aussi la détente, les loisirs et l’évasion. Dans un coin de pays où lacs et rivières sont légion, impossible de passer à côté d’un moment en compagnie d’amateurs de plongeons des 10 mètres, de ne pas découvrir la spéléologie à Leysin ou de ne pas s’essayer au téléski nautique d’Estavayer. Le tout saupoudré d’escapades hors des frontières cantonales, du lac de Constance aux pépites tessinoises méconnues où il fait bon se baigner.

Rencontres au fil de l’eau

L’apnéiste Phil Simha remonte à la surface près de Villeneuve. Chris Blaser

Il y a enfin les belles histoires et les jolies rencontres au fil de l’eau. La dernière thématique, «histoire d’eau», vous brossera le portrait de l’apnéiste Phil Simha, «le Jacques Mayol du Léman». À Villeneuve, il initie à la plongée sans bouteille et raconte ce qu’on entend une fois immergé. Fascinant. Nous reviendrons bien sûr sur l’épopée d’Henniez et de son bâtiment centenaire et écouterons le directeur d’une école de sourcellerie évoquer le côté magique de l’eau. Bonne lecture et bel été bleu.

