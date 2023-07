Le doute est mère de toute vérité. C’est par la remise en question que le savoir progresse. Questionner, réfuter, confondre, pour démêler, élucider, éclairer. Le doute est la lumière de l’humanité, une quête intrépide pour sans cesse faire reculer l’obscurantisme. Douter, c’est rendre service à la vérité: la force d’une certitude, c’est justement de s’exposer au doute et d’y résister.

Lorsque l’affaire Festina a éclaboussé le cyclisme, nombre de suiveurs, et pas que les moins éclairés, ont refusé de douter. Des hommes, des équipes, du système. Naïveté candide ou aveuglement volontaire. Hier, Virenque et Cie étaient leurs héros, les voilà menottes aux poignets, tricheurs patentés, tous pourris, tous dopés. Dans un réflexe de survie, à l’insu de leur plein gré, les indécrottables bigots ont préféré jeter la pierre aux empêcheurs de tourner en rond plutôt que de se la recevoir en pleine tête. Les salauds patentés, les fossoyeurs de cette grandiose aventure humaine qu’est le cyclisme, c’étaient ceux qui avaient le culot de douter.

«Douter, c’est une déclaration d’amour - jamais aveugle - au sport: choyer sa crédibilité, hier, aujourd’hui mais surtout demain.»

Le sport a besoin de certitudes, d’une part de foi même: si on n’y croit pas, ou plus, alors tout fout le camp. C’est précisément pour cela qu’il faut continuer à douter, inlassablement, quitte à se faire violence. Une échappée homérique en solitaire? Doutons. Une folle ascension aux watts record? Doutons. Une équipe à la domination outrageuse? Doutons encore. Douter, c’est une déclaration d’amour - jamais aveugle - au sport: choyer sa crédibilité, hier, aujourd’hui mais surtout demain. Regarder le vélo avec des grandes billes de gamin, certes, mais jamais avec les yeux fermés.

En 1998, l’affaire Festina était l’opportunité d’esquisser sinon valider un changement de modèle. On nous aurait menti? Le cyclisme n’a même pas fait semblant d’essayer: en 1999, Lance Armstrong gagnera le premier de ses sept Tours - ils lui seront tous retirés par la suite. Le corollaire est implacable et résonne comme une atroce sentence: parce que jadis on a rechigné à douter, 25 ans après, même en essayant très fort, on n’a plus jamais réussi à y croire.

Florian Müller est journaliste et chef de rubrique au Sport-Center. Après des études de Lettres à l'Université de Genève, il rejoint les rédactions du groupe Tamedia en 2010. Plus d'infos @FloMul

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.