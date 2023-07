Télécabine en panne – 270 personnes évacuées par hélicoptère à Glacier 3000 La station des Diablerets a procédé à l’évacuation des touristes présents sur son site ce jeudi après-midi. La faute à un problème technique rencontré sur sa cabine supérieure. Xavier Crépon

Une pièce de la cabine supérieure a dysfonctionné ce jeudi. Conséquence: 270 personnes ont dû être évacuées pas les airs. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Glacier 3000 est-il frappé par une malédiction? Après l’incendie qui a détruit en septembre dernier le restaurant dessiné par l’architecte tessinois Mario Botta, la destination des Diablerets connaît un nouveau coup du sort.

Ce jeudi, 270 touristes présents au sommet de l’installation ont dû être évacués par hélicoptère, une information révélée par RTS Info cet après-midi. En cause, la panne du deuxième téléphérique.



À 11 h, son changeur de fréquence – la pièce qui apporte de l’énergie au moteur – a dysfonctionné. Les personnes présentes dans la cabine à ce moment ont pu être ramenées en station grâce à un moteur de secours. Celles qui se trouvaient encore bloquées à 3000 m ont pu continuer à profiter des activités et ont aussi reçu à boire et à manger avant d’être évacuées par les airs à partir de 13 h 30.



«Nous avons choisi de les amener jusqu’à la station intermédiaire depuis le glacier avec deux hélicoptères. À cette altitude, c’est la sécurité qui prime. Nous ne voulions pas prendre le risque de faire redescendre à pied des touristes sans bonnes chaussures, précise Bernhard Tschannen, directeur de Glacier 3000. Les usagers ont ensuite pris la deuxième cabine pour retourner au départ, au col du Pillon. L’intervention s’est terminée vers 15 h 30.

«À 3000 mètres, c’est la sécurité qui prime.» Bernhard Tschannen, directeur de Glacier 3000

Contacté peu après 17 h, Bernhard Tschannen espérait pouvoir assurer l’ouverture de l’installation ce vendredi matin. «Nous sommes en train de tout contrôler sur place avec notre équipe technique. Les fournisseurs sont également à pied d’œuvre pour trouver une solution afin de réparer ou de changer cette pièce. L’objectif est que la cabine fonctionne à nouveau pour l’ouverture à 9 h. Mais à l’heure où je vous parle, ce n’est pas encore certain.»

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.