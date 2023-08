29e édition – La fine fleur des artistes de rue à Vevey Entre médaillé en foot freestyle et inscrits au Guinness Book des records, la cuvée 2023 du Festival des artistes de rue promet une belle palette de talents. Stéphanie Arboit

Les Italiens Bubble on Circus créeront une atmosphère magique avec la poésie de leurs bulles. bubbleoncircus.com/

«Ce spectacle vous élèvera le cœur et l’âme avec une énorme dose d’amusement.» Cette description – présentant The Street Circus, qui se produira ce week-end au Festival des artistes de rue de Vevey – peut en réalité s’appliquer à de très nombreuses représentations offertes par la manifestation au fil des ans! Et cette cuvée 2023, 29e du nom, ne fera pas exception à la règle, avec des artistes aux talents insoupçonnés. Ainsi, les membres du duo de Canadiens de The Street Circus sont, chacun de leur côté, inscrits au Guinness Book des records: Daniel Craig, pour avoir tourné le plus longtemps sans interruption à l’intérieur d’une roue Cyr (quarante minutes, une éternité pour les personnes en proie au mal de mer); Kimberly Craig, pour avoir effectué le plus grand nombre de rotations de hula-hoop avec le pied, en trente secondes, en position d’équilibre sur les mains.

De nombreux autres artistes ont été récompensés de diverses autres façons. Citons Gaia Ma (Prix du public au Festival de clown de Milan) ou même le documentaire tourné sur le danseur Willstreet (visible sur Prime). Les fans de foot freestyle, eux, ne manqueront assurément pas le Roumain Stefan Florescu, médaillé du championnat du monde de cette discipline et finaliste de la version roumaine de l’émission TV «La France a un incroyable talent». Et les amateurs du Cirque Eloize et du Cirque du Soleil suivront un ancien de ces troupes, Philippe, dans Les Dudes – déjà venus à Vevey.

Dans cette foule de propositions, à ne pas manquer non plus: le traditionnel spectacle de feu (cette année sur le thème des Vikings avec les Belges Pyronix), les bulles poétiques des Italiens de Bubble on Circus, le spectacle (dicté par un dé géant actionné par le public) des Canadiens de Quatuor Stomp ou encore la roue Cyr de l’Allemande Gina Sibila, sans oublier des fakirs maladroits, les Argentins Estupida Compania.

Par ailleurs, en plus de la présence, comme chaque année, de l’école de cirque Coquino, des élèves des écoles Méli-Mélo et Snick partageront la magie de la discipline.

