Freeride – 2e au Canada, Elisabeth Gerritzen poursuit sa progression La Vaudoise s’est hissée à la 2e place lors de la 3e étape du Freeride World Tour, à Kicking Horse Golden. Le Mexicano-Fribourgeois Liam Rivera s’est, lui, imposé en snowboard.

Elisabeth Gerritzen pointe à la 4e place du classement général, après trois étapes sur les cinq de la saison. Maria Knoll / Freeride World Tour

Elisabeth Gerritzen (27 ans) confirme sa montée en puissance sur le Freeride World Tour. 4e puis 3e des deux premiers rendez-vous de la saison, à Baqueira Beret (Espagne) et Ordino Arcalis (Andorre), la Vaudoise a pris la 2e place de la 3e étape, à Kicking Horse Golden (Canada). Créditée de 79,67 points, elle a seulement été devancée par la Française Megane Betend (82 points).

Au classement général, Elisabeth Gerritzen occupe la 4e position (14’400 points), derrière les Américaines Addison Rafford (16’400 points) et Molly Armanino (16’000 points), ainsi que la Canadienne Justine Dufour-Lapointe (15’120 points). Elle obtient ainsi son ticket pour les deux dernières étapes, à Fieberbrunn (Autriche) et Verbier, contrairement à Sybille Blanjean (23 ans). La Valaisanne, victorieuse de l’Xtreme de Verbier l’an dernier, s’est classée 6e au Canada et pointe au même rang au général. Hors, seuls les 5 premières poursuivent la saison. «Aujourd’hui, cela ne s’est pas passé comme souhaité, je quitte le Freeride World Tour le cœur brisé», a-t-elle réagi sur les réseaux sociaux.

Chabloz et Perraudin qualifiés

Chez les hommes, le Nidwaldo-Vaudois Maxime Chabloz (21 ans) et le Valaisan Simon Perraudin (20 ans), respectivement 13e et 18e, ont échoué loin du podium. Mais ils prendront tous les deux part aux finales, Chabloz étant toujours 3e du général tandis que Perraudin s’empare du 11e et dernier strapontin qualificatif.

À noter, par ailleurs, la victoire en snowboard de Liam Rivera (23 ans). Le rider fribourgeois de Guin, qui concourt avec la nationalité mexicaine, a enlevé son premier succès sur le Freeride World Tour, dont il est rookie. 2e du classement général avec 16’400 points, derrière le Français Ludovic Guillot-Diat (18’000 points), Rivera peut encore rêver du sacre mondial en fin de saison.

Le run de Liam Rivera.

La 4e et avant-dernière étape, à Fieberbrunn, débute le 11 mars.

BCH

