2e pilier

La double peine

On a vu l’accrochage politique sur le 1er pilier ce week-end. Mais la question est-elle bien posée en matière d’égalité (à côté d’autres)? Alors qu’actuellement une grande majorité a un emploi, je ne crois pas. Le côté pervers de notre système, toujours décrit à haut niveau comme quasi idéal (pas providentiel, non, on n’ose quand même pas!), est que ceux qui gagnent le moins ne peuvent pas cotiser (limite minimale 2019 à 21’300 francs par an). Valable pour tous les temps partiels (ah l’évolution réjouissante… dit-on en haut lieu), de plus en plus nombreux, aussi surtout dans les emplois les moins payés.