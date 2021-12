Milieux de la culture et de la nuit – «2G+ ou fermetures, on ne s’en sortira pas sans aides» Le président de la faîtière vaudoise des établissements de nuit tire la sonnette d’alarme après les annonces du Conseil fédéral. Sylvain Muller

Des jeunes faisant la fête sur la piste de danse dans la discothèque le D! Club en juillet dernier à Lausanne. Jean-Christophe Bott/Keystone

Président de La Belle Nuit, la faîtière des clubs et établissements de nuit vaudois, Thierry Wegmüller a été «effaré» en entendant les annonces du Conseil fédéral. Ce qui le choque avant tout: aucune mesure de soutien aux secteurs impactés par les décisions n’a été évoquée. «Nous sortons d’un week-end 2G qui a vu la fréquentation de nos établissements diminuer de 30 à 50%. Selon nos estimations, avec la 2G+ ce sera entre –50 et –75%, donc plus viable du tout. Encore une fois, nous allons payer le prix fort avec ce qui est une expropriation partielle du droit d’exploiter.»