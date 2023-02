Nouvelle-Zélande – 3,2 tonnes de cocaïne saisies au large du pays Assez de cocaïne pour alimenter le pays pendant «trente ans». La police néo-zélandaise a mis la main sur plus de trois tonnes de cocaïne en mer ce mercredi.

Les autorités estiment que la cocaïne, attachée à un filet et couverte de flotteurs jaunes, a été déposée dans un «point de transit flottant» de l’océan Pacifique. AFP

La police néo-zélandaise a déclaré mercredi avoir mis la main sur une quantité importante de drogue flottant dans l’océan Pacifique, qui aurait suffi à alimenter le pays en cocaïne pendant «30 ans».

Le chef de la police néo-zélandaise Andrew Coster a indiqué que le paquet saisi, qui comptait 81 ballots de cocaïne, pesait 3,2 tonnes et avait une valeur marchande d’environ 316 millions de dollars (294 millions d’euros). «Il s’agit de la découverte de drogues illicites la plus importante réalisée par les services néo-zélandais», a-t-il précisé.

Les autorités estiment que la cocaïne, attachée à un filet et couverte de flotteurs jaunes, a été déposée dans un «point de transit flottant» de l’océan Pacifique, où elle aurait dû être récupérée avant de rejoindre l’Australie. «Nous pensons qu’(elle) était destinée à l’Australie, où (elle) aurait suffi à alimenter le marché pendant un an», a expliqué le commissaire de police. «C’est plus que ce que la Nouvelle-Zélande utiliserait en 30 ans».

Le paquet dérivait au nord-ouest

Un bateau de la marine a intercepté le paquet qui dérivait à des centaines de kilomètres au nord-ouest de la Nouvelle-Zélande, grâce notamment aux informations fournies par l’alliance «Five Eyes». Ce réseau de collaboration dans le renseignement comprend l’Australie, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande. «Il ne fait aucun doute que cette découverte porte un coup financier majeur aux producteurs sud-américains et distributeurs de ce produit», a affirmé Andrew Coster, qui estime que cette saisie est un «résultat important» pour les services de police néo-zélandais et australien.

Les autorités ont toutefois fait savoir qu’il était encore trop tôt pour déterminer le lieu de provenance de la drogue.

AFP

