Transition énergétique – 3 communes vaudoises à «haut potentiel solaire» Lausanne, Yverdon et Ollon peuvent et veulent mieux faire dans leur exploitation d’énergie solaire. Toutes misent sur des atouts différents. Thibault Nieuwe Weme

Lausanne, Yverdon et Ollon misent sur des atouts différents pour augmenter leurs capacités de production solaire et rejoindre peut-être les communes de haut de classement comme Clarmont par exemple. Tamedia

Rayonner avec l’énergie solaire, c’est bien. Encore faut-il pouvoir s’en donner les moyens. Selon les données de l’OFEN (voir ci-dessous), Lausanne, Yverdon et Ollon disposent des trois plus gros «potentiels solaires» du canton. À elles trois, elles pourraient produire plus de 530 GWh par année.